Porsche 718 Boxster, quando un furto si trasforma in uno sketch comico

La storia di un recente tentativo di furto di auto a Bethesda, nel Maryland, ha assunto toni quasi comici, evidenziando un problema non comune: la mancanza di abilità nel guidare veicoli con cambio manuale. Questo episodio ricorda un altro caso simile, dove i ladri non sono riusciti a rubare una Subaru per lo stesso motivo.

Porsche 718 Boxster: tutta colpa del cambio manuale

In questa occasione, una banda di ladri ha cercato di rubare una Porsche 718 Boxster, scoprendo solo dopo l’aggressione al proprietario, Myo Maung, che non erano in grado di guidarla a causa del suo cambio manuale. La scena, catturata dalla dash cam della Porsche, mostra i sospettati armati che si avvicinano a Maung, lo aggrediscono con una pistola e gli sottraggono telefono, password e chiavi dell’auto. Tuttavia, una volta a bordo della Porsche, uno dei criminali si è trovato incapace di metterla in moto, costringendo la banda alla fuga a piedi.

Il furto fallito ha rapidamente portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno individuato la Nissan Rogue rossa usata dai sospetti fuori Washington e hanno arrestato i maldestri criminali.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di furti di auto nella contea di Montgomery. Il capitano della polizia locale ha sottolineato un aumento delle segnalazioni di auto rubate nell’area, soprattutto nelle località vicine a Washington DC e al confine della contea di Prince George. Come risposta, la polizia ha intensificato la sorveglianza e le risorse in queste aree per affrontare il problema.

Da notare che negli Stati Uniti la preferenza per i veicoli con cambio automatico è molto diffusa, al punto che esiste solo una berlina a cinque porte con cambio manuale disponibile sul mercato. Questa tendenza ha chiaramente giocato a favore del proprietario della Porsche in questione, poiché la mancanza di familiarità dei ladri con il cambio manuale ha impedito il furto dell’auto e ha facilitato il loro arresto. L’episodio serve come promemoria per i proprietari di auto e per la comunità in generale, sottolineando l’importanza di rimanere vigili e consapevoli dell’ambiente circostante per prevenire incidenti simili.