Very Mobile ha lanciato una nuova offerta che promette minuti, SMS e Giga illimitati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto al prezzo conveniente di 10,99 euro al mese. Tuttavia, questa promozione è riservata solo a un gruppo selezionato di clienti già esistenti che desiderano cambiare la propria tariffa. L’attivazione può avvenire attraverso la sezione “Gestisci offerta” sull’app Very, ma è importante notare che questa offerta era precedentemente disponibile anche online alcune settimane fa.

L’offerta illimitata di Very Mobile

La tariffa Very Mobile tutto illimitato offre una serie di vantaggi. Con minuti, SMS e Giga illimitati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload, gli utenti possono godere di una connettività senza limiti a un costo mensile fisso. Dal 23 novembre 2023, è possibile aumentare la velocità di navigazione scegliendo l’opzione Very Full Speed. L’opzione offre il primo mese gratuito e poi si rinnova a soli 0,99 centesimi al mese.

L’attivazione di questa offerta è gratuita, e la SIM insieme alla spedizione sono fornite senza costi aggiuntivi. Non ci sono vincoli contrattuali né costi nascosti associati a questa promozione, rendendola una scelta attraente per coloro che cercano una connessione mobile senza preoccupazioni. Tuttavia, è importante notare che al momento sembra che Very Mobile stia offrendo questa promozione solo a un numero limitato di clienti. In particolare si tratta di coloro che hanno precedentemente attivato un piano con 250 GB inclusi, come nel caso di Very 8,99 250 Giga.

La promozione Very Mobile include anche una serie di servizi aggiuntivi, come Ti ho Cercato, RingMe e la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Come ottenere questa promozione

Per verificare se si è tra i fortunati clienti selezionati, è sufficiente aprire l’app Very, accedere alla sezione “Offerta” e successivamente a “Gestisci offerta”. È importante notare che attivando questa promozione, il costo del primo mese del nuovo piano verrà addebitato immediatamente dal credito residuo. Dunque, non sarà possibile annullare il cambio di piano. Nel caso in cui il credito residuo sulla SIM non sia sufficiente a coprire il costo della promozione, sarà necessario effettuare una ricarica prima di procedere con il cambio dell’offerta.

Tuttavia, è importante sottolineare che non è garantito visualizzare l’offerta anche effettuando una ricarica, e le promozioni personalizzate sono limitate al numero mobile a cui sono state comunicate. Pertanto, non sarà possibile attivare queste offerte su una linea mobile diversa da quella a cui sono state originariamente proposte. In sintesi, l’offerta Very Mobile tutto illimitato rappresenta un’opportunità interessante per i clienti selezionati che cercano un pacchetto completo di servizi mobili ad un prezzo competitivo.