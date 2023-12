Intorno a noi sono presenti, pressoché ovunque, meraviglie lasciateci in eredità dai nostri antenati, civiltà vissute secoli orsono che hanno costruito architetture e monumenti che piano piano grazie a studi continui stanno venendo alla luce e che ovviamente sono sotto la lente di ingrandimento degli scienziati per riuscire a comprendere meglio la storia dell’uomo.

Ma se qualche struttura non fosse invece di origine umana ? Ovviamente sarebbe una scoperta sensazionale quanto incredibilmente sconvolgente, ed è proprio questa la bomba lanciata all’interno di uno studio pubblicato in “Archaeological Prospection“, secondo il quale la struttura di Gunung Padang, definita come una piramide, potrebbe non essere di fattura umana.

Un’età davvero distante

Secondo i calcoli effettuati la piramide potrebbe essere stata scolpita tra i 25.000 e i 14.000 anni fa, il che la renderebbe antecedente alle piramidi e addirittura all’agricoltura, dinamica che attesterebbe la presenza di tecniche costruttive avanzate già all’epoca.

Lo studio ha però diviso la comunità scientifica lasciando molti archeologi scettici e non convinti delle conclusioni raggiunte, secondo Lutfi Yondri, un archeologo presso il BRIN di Bandung, il popolo indonesiano viveva in grotte tra i 12.000 e i 6.000 anni fa all’interno delle quali non sono state lasciate tracce di capacità murarie eccezionali, mentre Flint Dibble, un archeologo dell’Università di Cardiff, ha attestato le conclusioni tratte dallo studio infondate e ingiustificate dai dati raccolti.

I vari elementi raccolti mostrano l’assenza di elementi come ossa o carbone, elementi che possano dunque indicare l’attività umana, lasciando pensare che si tratti in tutta probabilità di una formazione naturale e non un artifizio umano.