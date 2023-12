La storia dell’evoluzione delle AI generative ha preso una nuova svolta con l’introduzione del Motion Brush, uno strumento innovativo sviluppato dalla compagnia americana Runway. Specializzata nell’editing di contenuti multimediali attraverso l’impiego di intelligenze artificiali, Runway ha raggiunto una nuova pietra miliare con la seconda generazione del suo strumento chiamato “gen-2”, all’interno del quale è integrato il Motion Brush.

Come animare le immagini generate con AI

Questo strumento rivoluzionario permette agli utenti di interagire con le immagini in modo intuitivo e creativo. Funziona in modo simile a un pennello virtuale, consentendo agli utenti di evidenziare a loro piacimento le aree dell’immagine che desiderano animare. Questo processo, sebbene apparentemente semplice, è alimentato da un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale che si occupa di generare un’animazione coerente in base alle indicazioni dell’utente.

L’utilizzo del Motion Brush non richiede competenze avanzate in animazione. Gli utenti devono solo caricare un’immagine nel servizio Gen-2 di Runway e selezionare lo strumento Motion Brush dalla tavolozza degli strumenti. È possibile anche sfruttare il sistema di generazione di immagini proprietario di Runway per ottenere un’immagine di base senza dover utilizzare altri strumenti di generazione.

L’utente può quindi delineare le aree da animare utilizzando il pennello e, attraverso i controlli di prossimità, fornire ulteriori indicazioni sull’angolazione della telecamera, lo zoom-in o zoom-out desiderato. Il Gen-2 include anche template predefiniti per semplificare ulteriormente il processo, riducendo al minimo l’interazione richiesta.

Ulteriori aggiornamenti sul tool

Su X, numerosi esempi dimostrano l’ampia gamma di possibilità offerte dal Motion Brush. Gli utenti possono con l’AI animare oggetti statici, modificare l’inquadratura di una fotografia, aggiungere movimento a sfondi e molto altro ancora.

Quanto alla questione economica, l’utilizzo dei prodotti Runway non è gratuito. Gli abbonamenti, che variano da basic a enterprise, offrono diversi pacchetti di minuti a prezzi che vanno dai 12 dollari al mese per il pacchetto standard ai 76 dollari al mese per l’abbonamento unlimited. L’abbonamento basic, gratuito, consente di creare fino a 25 secondi di video.

Un aspetto cruciale da considerare è l’etica dell’utilizzo per addestrare l’AI di dataset . Runway, con certificazione SOC2, garantisce un alto livello di sicurezza nella gestione dei dati, ma l’origine dei dataset utilizzati per il training rimane un punto di dibattito etico. È fondamentale capire se l’azienda ha acquisito legalmente i dataset, rispettando i diritti dei creatori delle immagini.

In conclusione, mentre il Motion Brush di Runway offre un approccio accessibile e creativo all’animazione di immagini, la questione etica rimane un elemento importante, specialmente per coloro che lavorano nel campo della scrittura e della creazione di immagini. Mentre alcuni si divertono sfruttando queste tecnologie avanzate, è essenziale considerare l’etica e il rispetto per i diritti degli artisti che potrebbero essere coinvolti nel processo di formazione di queste intelligenze artificiali a scopo di lucro.