La telefonia mobile è diventata una parte essenziale della nostra vita quotidiana e trovare il gestore giusto può fare la differenza. In Italia, uno degli operatori che sta attirando sempre più l’attenzione è Kena, un nome che ha rapidamente guadagnato popolarità nel panorama delle telecomunicazioni. Ma cosa lo rende così speciale?

Kena Mobile si distingue per la sua chiarezza, convenienza e attenzione al cliente. Con una rete affidabile, tariffe competitive e un impegno per l’innovazione sostenibile, il gestore si presenta come una scelta intelligente per chiunque cerchi un servizio di qualità. Il servizio clienti è noto per la sua efficienza e cordialità. Gli operatori sono pronti ad assisterti in ogni fase, dall’attivazione della SIM al supporto tecnico continuo. Questo impegno nei confronti del cliente ha contribuito a costruire una comunità di utenti fedeli e soddisfatti della loro scelta.

Caratteristiche Principali della Promo Xmas Kena

Con l’arrivo delle festività natalizie, Kena anticipa tutti con la sua imperdibile Promo Xmas. A partire dal 29 novembre 2023, gli utenti avranno l’opportunità di sottoscrivere questa incredibile offerta che promette un’esperienza di connessione senza pari a meno di 7 euro al mese. La promozione offre un incredibile traffico dati di 130GB al mese in LTE sulla rete TIM. Le velocità massime arrivano fino a 60 Mbps in download e in upload 30 Mbps.

I minuti non sono mai abbastanza durante le festività e grazie a questa offerta avrai chiamate senza limiti verso qualunque gestore mobili e fissi. Invia gli auguri di Natale senza restrizioni con 200 SMS inclusi. Inoltre, Kena rende le festività ancora più speciali regalando ulteriori 50GB di traffico dati per i primi 12 mesi, inclusi gratuitamente nella promo. Il Servizio VoLTE e 7GB di internet mensili utilizzabili durante i viaggi all’interno dell’Unione Europea sono anch’essi presenti gratuitamente, così come il costo di attivazione.

La Promo Xmas è richiedibile online, sia per i nuovi numeri che per chi desidera fare il passaggio da altri operatori. Per coloro che vogliono godere di una quantità ancora maggiore di dati, è possibile aggiungere altri 50GB al totale di 180GB richiedendo l’attivazione del servizio Ricarica Automatica. Tutte le informazioni sono anche presenti sul sito del gestore.