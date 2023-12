La prima vettura elettrica realizzata da Xiaomi si chiamerà SU7 EV e il debutto ufficiale è atteso nel corso del 2024. La macchina elettrica avrà una potenza complessiva di oltre 670 cavalli nella configurazione più performante e sarà caratterizzata da tanta tecnologia a bordo.

Tuttavia, i segreti sulla vettura di Xiaomi sono ancora tanti e, grazie ad un nuovo report, possiamo scoprirne alcuni. Il produttore cinese ha ultimato lo sviluppo della vettura e si sta avvicinando alla fase della produzione di massa.

La realizzazione materiale del veicolo elettrico sarà realizzato da Beijing Automotive Industry Holding Co. Questo produttore di veicoli cinese avrà il compito di trasformare i disegni e le indicazioni degli ingegneri di Xiaomi in una vettura completa di tutto.

Xiaomi SU7 EV sarà il primo veicolo elettrico del brand cinese e arriverà nel corso del 2024, le linee produttive sono vicine alla produzione di massa

In particolare, i primi modelli usciranno dalla fabbrica di Yizhuang dove sono in corso tutti i test di verifica necessari per avviare la produzione di massa. L’obiettivo è quello di raggiungere una produzione di 300 vetture nel mese di dicembre, il doppio rispetto alle previsioni di novembre.

A partire dal primo trimestre del prossimo anno, invece, verrà avviata la produzione di massa e i numeri certamente aumenteranno anche se non di molto. Infatti, Xiaomi e il partner Beijing Automotive Industry Holding Co. stanno puntando sulla stabilità dell’infrastruttura piuttosto che sulla velocità di produzione.

Alcuni fonti interne indicano che questi mesi di produzione a velocità ridotta permetteranno di trovare la maggior parte dei problemi e risolverli per tempo in modo tale da approntare una catena produttiva senza intoppi. Inoltre, Xiaomi sta anche lavorando agli aggiornamenti per la vettura che verranno rilasciati tramite OTA e permetteranno di sbloccare tutte le feature e migliorare la messa a punto dei sistemi di bordo.

Stando a quanto emerso fino ad ora, Xiaomi SU7 EV verrà lanciata sul mercato ad un prezzo che partirà da circa 21 mila euro. Questa cifra è da intendersi al cambio rispetto al valore in Cina. Purtroppo, al momento, non è chiaro se la vettura arriverà mai in Europa o in altri mercati al di fuori di quello asiatico in quanto il produttore non si è mai espresso in merito.

Tuttavia, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.