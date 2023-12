Abbiamo già recensito la DBS2300 (link alla recensione) scoprendo pregi e difetti di questa meravigliosa power station e a distanza di alcuni mesi abbiamo avuto la fortuna di testare anche l’estensione Dabbsson DBS3000B e il pannello solare DBS420S. Due prodotti davvero interessanti che vanno ad ampliare le prestazioni della stazione base.

Dabbsson, un nuovo entrante nel mercato, mira a rivoluzionare il settore delle power station con la sua innovativa e impressionante stazione di ricarica. Questo prodotto si distingue per la sua incredibile versatilità ed espandibilità, tanto da poter potenzialmente superare marchi affermati come Jackery, EcoFlow e Bluetti.

Con una visione audace nel campo delle soluzioni di alimentazione portatile, Dabbsson, nonostante la sua recente apparizione, sta già attirando l’attenzione degli appassionati e degli amanti di questo genere di prodotti. Il punto di forza della sua stazione di ricarica è la versatilità, che sembra predestinata a trasformare il panorama dell’alimentazione portatile.

A differenza delle altre aziende più consolidate, Dabbsson si distingue per il suo approccio innovativo all’espandibilità del sistema. La stazione di alimentazione può essere facilmente ampliata con moduli aggiuntivi, permettendo agli utenti una maggiore flessibilità nell’adattarla alle proprie esigenze. Questo approccio modulare rappresenta una mossa intelligente, consentendo di partire con un sistema base e poi espanderlo gradualmente in base alle crescenti necessità energetiche.

Batteria di estensione DBS3000B

La batteria di espansione DBS3000B rappresenta un accessorio essenziale per la stazione di alimentazione Dabbsson, concepita per incrementare significativamente la sua capacità complessiva. Questa unità supplementare da 3000Wh estende la capacità totale del sistema Dabbsson fino a 5330Wh e, con l’aggiunta di una seconda batteria, si può raggiungere una capacità totale di 8330Wh.

Costruita seguendo lo stesso design e utilizzando le batterie LiFePO4 della stazione di alimentazione, la DBS3000B è notevole per la sua rapidità di ricarica: richiede solamente 3 ore per una carica completa con un input di 1800W.

Dal punto di vista del design, questa batteria di espansione ha un peso di circa 26 kg ed è progettata per essere posizionata sotto la stazione di alimentazione. Le sue dimensioni sono di circa 43 cm in larghezza, 25 cm in profondità e 30 cm in altezza. Dispone di una porta per la connessione alla stazione di alimentazione, due porte di ingresso per pannelli solari o auto e due porte Anderson. Un aspetto vantaggioso è la possibilità di collegare simultaneamente la stazione di alimentazione principale all’alimentazione AC e la batteria di espansione a un pannello solare, ottimizzando così l’input di carica. Può essere acquistata direttamente sul sito ufficiale.

Pannello Solare DBS200S

Il pannello solare DBS200S è un’efficace soluzione per chi cerca energia rinnovabile in movimento. Questo pannello da 200W si distingue per la sua portabilità, essendo pieghevole per un facile trasporto e stoccaggio. Realizzato con celle monocristalline, vanta un’efficienza del 23%.

In condizioni meteorologiche ottimali, il DBS200S è in grado di caricare la stazione di alimentazione DBS2300 in circa 10 ore. Fattori come la luce solare diretta e le condizioni atmosferiche possono influenzare la velocità di ricarica.

Il design del pannello include quattro grandi sezioni che si dispiegano, ciascuna dotata di proprie gambe per un posizionamento verticale. È possibile orientare il pannello per massimizzare l’assorbimento dei raggi solari. Inoltre, è dotato di una pratica tasca sul retro per riporre i cavi necessari alla connessione con la stazione di alimentazione.

Punti salienti

Facilità di Trasporto e Stoccaggio: Grazie al suo design pieghevole in quattro parti e alla custodia con cerniera per gli accessori, il DBS420S è estremamente portatile e facile da trasportare. Materiali Innovativi: Realizzato in fibra di carbonio ultra-leggera, il pannello è più compatto e leggero rispetto alle soluzioni tradizionali. Inoltre, la sua struttura in silicio monocristallino di grado A 182-10BB assicura resistenza e durata, proteggendo il pannello da urti e pressioni durante il trasporto. Efficienza di Conversione Solare Eccellente: Con un’efficienza delle celle solari monocristalline fino al 23,4%, questo pannello garantisce un raccolto energetico superiore, ideale per alimentare vari dispositivi. Resistenza a Condizioni Estreme: Dotato di un rivestimento a 11 strati, è 5 volte più resistente e antigraffio rispetto ai modelli standard. Può sopportare temperature estreme che variano da -10℃ a 40℃ (-4℉ a 140℉) e possiede una resistenza alla polvere e all’acqua certificata IP65. Compatibilità Universale: Progettato per essere compatibile con la maggior parte dei generatori solari dotati di connettore MC4. Ricarica Rapida ed Efficace: Il pannello solare da 420W permette una ricarica veloce e efficiente. È in grado di caricare completamente un generatore solare da 500Wh in sole 1,5 ore e il potente Dabbsson DBS2300 in soli 6 ore.

Può essere acquistata direttamente sul sito ufficiale.

Videorecensione DBS2300

Videorecensione Dabbsson DBS3000B e Pannello solare DBS420S