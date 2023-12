Il nuovo Cybertruck di Tesla è un pick-up elettrico nato per stupire. Dopo anni di progettazione, finalmente la vettura è in commercio e i primi modelli sono stati consegnati ai rispettivi proprietari.

Per ribadire la potenza di cui è dotato, il Cybetruck è stato messo a confronto con una supercar del calibro di una Porsche 911. I due veicoli si sono sfidati in una gara di accelerazione senza fronzoli, dove il vincitore sarebbe stato deciso esclusivamente dalla velocità pura.

Come mostrato su X (ex Twitter), il confronto si è svolto su un tracciato dedicato alle gare di accelerazione tanto care al pubblico americano. Immediatamente dopo lo start, il testa a testa è stato piuttosto combattuto, con il Cybertruck che ha avuto la meglio in fase di allungo.

Tesla ha messo a confronto il nuovo Cybertruck contro una Porsche 911 in una gara di accelerazione molto particolare e svantaggiosa per il pickup

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Alla fine della prova, il pick-up elettrico di Tesla è passato per primo sul traguardo con una lunghezza di vantaggio rispetto alla Porsche 911. Tuttavia, solo al termine del video di nota una variabile molto importante che permette di rivalutare il valore intrinseco dell’intera prova.

Cybertruck ha vinto nettamente la sfida mostrata a video, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.6 secondi. Tuttavia, nel frattempo, la vettura Tesla stava trainando un’altra Porsche 911 su un carrello dedicato al trasporto auto.

Le prestazioni del pick-up non sono solo fine a se stessa, ma possono essere sfruttate anche per i lavori più pesanti. Cybertruck, infatti, è progettato per essere un mezzo di trasporto a tutto tondo che possa, al tempo stesso, garantire la comodità e la versatilità di una vettura elettrica.