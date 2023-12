La Patch 5 di Baldur’s Gate 3, di dimensioni epiche, continua a rivelare sorprese mentre i giocatori esplorano le sue profondità. Il nuovo aggiornamento di Larian, rilasciato da pochissimo, ha portato con sé una miriade di novità, tra cui un inedito personaggio canonico: l’imp dal buffo nome di Bing-Bong.

L’imp Bing-Bong fa il suo ingresso in Baldur’s Gate 3

Questo insolito individuo, ancora sconosciuto ai più, ha fatto il suo debutto in una particolare sessione di Dungeons & Dragons giocata dal cast di attori sul canale YouTube High Rollers. La breve avventura, interpretata da Jennifer English (Shadowheart) e Devora Wilde (Lae’zel), ha visto l’imp Bing-Bong coinvolto in una divertente scenetta in cui, trasportato dal party come una sorta di animaletto-bebé, ha incontrato una fine tragicomica, sfruttato come arma impropria.

Nonostante la partita di D&D fosse un’esperienza fuori dalla canonicità degli eventi di Baldur’s Gate 3, il team di sviluppo ha deciso di omaggiare questo memorabile momento. Gli attori stessi, nel corso delle settimane successive, hanno contribuito alla creazione di meme e tormentoni legati all’imp Bing-Bong, ma la vera sorpresa è arrivata quando il dialogo in questione è emerso durante una conversazione con Shadowheart nel nuovo finale della Patch 5.

In questo dialogo ambientato sei mesi dopo la conclusione dell’avventura principale, la mezzelfa menziona le avventure vissute in quel periodo, tra cui spicca proprio l’incredibile capitolo con l’imp Bing-Bong.

Questa scelta da parte di Larian dimostra con chiarezza l’attenzione e l’affetto del team nei confronti della community e della creatività che circonda Baldur’s Gate 3. È un gesto divertente e apprezzato, un modo per rendere omaggio agli eventi unici che si sviluppano nel vasto mondo del gioco di ruolo. Baldur’s Gate 3 continua così a dimostrarsi un’esperienza di gioco in continua evoluzione e piacevolmente imprevedibile, non perdete l’occasione di giocarlo con il giusto schermo!