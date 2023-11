Xiaomi SU7 EV è il nome ufficiale della prima vettura elettrica realizzata dal produttore. Dopo tante indiscrezioni e molta attesa, ecco arrivare i primi succosi dettagli sul veicolo che potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana.

Infatti, la vettura elettrica di Xiaomi ha incassato le prime autorizzazioni da parte di un’agenzia di regolamentazione governativa cinese. Questo passaggio ha permesso di avere accesso anche alle prime immagini che mostrano il design definitivo del veicolo.

Ma non solo, oltre alle foto che ritraggono le forme, è possibile conoscere anche dettagli importanti come le dimensioni dell’auto, il peso e la potenza. Stando a quanto emerso dalla documentazione, Xiaomi non costruirà direttamente l’auto.

Xiaomi SU7 sarà la prima vettura elettrica del brand e possiamo finalmente ammirarne il design e scoprirne i segreti tecnici

La produzione vera e propria sarà curata da Beijing Automotive Industry Holding Co., un produttore di veicoli di proprietà del governo cinese. La SU7 sarà realizzata su contratto, seguendo comunque le indicazioni di Xiaomi.

La vettura misurerà 5 metri di lunghezza con un passo di 3 metri per agevolare l’abitabilità di bordo. Potrà contare su una potenza di 295 CV erogati da un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore. Non mancherà anche una versione più potente caratterizzata dalla presenza di due motori elettrici. Sull’asse anteriore sarà posizionato un motore da 299 CV mentre sull’asse posteriore uno da 374 CV. La velocità massima sarà di 265 km/h.

Tra i due modelli verranno utilizzate anche batterie diverse sia nelle dimensioni che nelle tecnologie. La versione base potrà contare su una batteria basata su fosfato di ferro e litio (LFP) mentre nella versione dual motor sarà utilizzata una a base di nichel manganese cobalto (NMC).

Le differenze tra i modelli saranno anche nella gestione della Guida Autonoma. Al momento non è chiaro il livello raggiunto dalla SU7 di Xiaomi ma in alcune foto come quelle condivise dall’utente Mukul Sharma su X (ex Twitter), è possibile vedere un importante sistema di sensori posizionato sul tetto. All’interno potrebbero essere presenti tutti i sensori radar e LiDAR per la gestione della Guida Autonoma di livello avanzato.

This is the Xiaomi Car pic.twitter.com/hvxuthZaWl — Mukul Sharma (@stufflistings) November 15, 2023

Considerando tutte queste informazioni trapelate in questo periodo, non è da escludere che il lancio ufficiale possa avvenire nel corso del 2024. Un ulteriore interrogativo che rimane da risolvere riguarda la commercializzazione della vettura. Non è chiaro se Xiaomi la importerà in Europa dopo averla presentata per il mercato Asiatico.