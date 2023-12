Grandi novità è sorprese per i clienti WindTre.

A partire dal 4 Dicembre 2023, gli utenti riceveranno un aumento di dati utilizzabili in roaming per i paesi dell’Unione Europea.

Questa iniziativa restano conforme a quanto stabilito dalla normativa imposta dall’UE in materia di roaming, normativa che sarà ufficialmente prevista per il 1° gennaio 2024.

Per chi non lo sapesse, attualmente la quantità massima di dati utilizzabili in Europa, viene calcolata in questo modo:

Il Volume GB (ovvero l’importo della spesa mensile + Iva / 1.80 euro per gigabyte ) x 2.

Tuttavia, dal 2024, a causa della riduzione del roaming all’ingrosso, la nuova formula sarà:

Il Volume GB (ovvero l’importo della tua spesa mensile + Iva / 1.55 euro per gigabyte) x 2.

WindTre: Tutti i dettagli sulla nuova iniziativa

Dunque, grazie a questa nuova iniziativa, ora tutti gli utenti WindTre che prima, per esempio, con un’offerta di 7.99 euro al mese, potevano usufruire di circa 7,3 Giga al mese, ora invece, con la nuova formula, allo stesso prezzo mensile, potrete godere di circa 8,5 Giga al mese.

Sempre nel 2024, inoltre, è previsto un ulteriore rimodulazione dei costi dei dei dati roaming anche fuori pacchetto.

Infatti, il costo del roaming nell’UE dovrebbe aggirarsi intorno a 0,189 centesimi per MB, il prezzo attuale invece è di 0,219 centesimi per MB consumato.

Un qualcosa che farà molto piacere ai clienti dell’operatore telefonico.

In ogni caso, per avere ulteriori informazioni a riguardo o per consultare tutti i dettagli di questa nuova iniziativa, potete visitare online il sito web ufficiale di WindTre. Lì troverete tutte le risposte alle vostre eventuali domande e molto di più.