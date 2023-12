TIKTOK, la piattaforma di video sharing cinese è l’app più famosa del momento.

Questa, è riuscita a raggiungere in pochissimo tempo una fama a livello mondiale, tanto da diventare una delle piattaforme più amate dagli utenti online.

Una caratteristica molto particolare di TIKTOK, riguarda il suo algoritmo. Un algoritmo così potente da aver garantito il successo ad una moltitudine di utenti prima praticamente sconosciuti.

Il tutto grazie ai contenuti pubblicati sui loro video, che riescono a suscitare l’interesse e l’apprezzamento degli utenti online.

TIKTOK: il video più visto del momento

Tra i vari video pubblicati quotidianamente su TIKTOK, uno in particolare, sembra essere diventato davvero virale in questi ultimi giorni.

Si tratta di un video che è stato pubblicato da una giovane utente di nome Louisa Melcher.

La ragazza ha appassionato i suoi followers raccontando la sua storia, e affermando di aver scoperto il tradimento del fidanzato grazie al Wrappesi di Spotify.

Ovvero parliamo del nuovo servizio dell’app per scoprire gli artisti, i brani e i podcast che l’utente ha ascoltato di più nel corso dell’anno.

Il tutto inizia proprio dal primo giorno in cui Louisa e il suo ragazzo si sono baciati per la prima volta.

Ebbene sembra che proprio durante il loro primo appuntamento, il ragazzo aveva impostato su Spotify una canzone. Canzone che la ragazza aveva ammesso di non amare particolarmente, il ragazzo si è dunque giustificato sostenendo che quella fosse la canzone preferita della sua ex ragazza, e che si fosse dimenticato di eliminarla.

Dopo questa gaffe iniziale, la relazione sembra essere proceduta senza problemi per almeno 18 mesi. Al termine dei quali, la nostra Louisa, visionare il Wrapped di Spotify del suo ragazzo non ha scoperto che quella data canzone, era stata la più ascoltata in tutto l’anno.

Superando di gran lunga le riproduzioni di tutte le altre canzoni che avevano ascoltato nei momenti trascorsi insieme.

La giovane ha così deciso di esporre i suoi sospetti al fidanzato, il quale dopo un po’ ha deciso di confessare tutta la verità confermando il tradimento avvenuto.

Insomma una notizia strappalacrime per la povera Louisa, che speriamo si sia consolata con i 2 milioni di visualizzazioni che il suo video è riuscito a raggiungere fino ad ora.