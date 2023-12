Dopo il notevole successo della versione beta, la quale è stata lanciata con grande entusiasmo negli Stati Uniti nel 2022, TikTok e Ticketmaster stanno espandendo attivamente il raggio d’azione di questa collaborazione rivoluzionaria verso oltre 20 nuovi mercati, compresa l’Italia. Gli ideatori di questa partnership innovativa hanno voluto avvicinare attivamente i fan della musica ai loro artisti preferiti, e ora stanno attivamente diffondendo questa onda di cambiamento attraverso un vasto panorama internazionale.

TikTok e Ticketmaster: espansione mondiale della rivoluzione dei biglietti online

L’iniziativa, inizialmente volta a consolidare la presenza negli Stati Uniti, ha ora fatto il suo debutto trionfale in Paesi come Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania, Francia, Canada, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi,Messico, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera, Spagna e Svezia. Questa espansione globale rappresenta un passo significativo per avvicinare gli artisti e i loro fan in tutto il mondo, creando un ponte unico tra la creatività espressa su TikTok e l’esperienza emozionante di eventi live offerti da Ticketmaster.

A partire da oggi, gli Artisti Certificati in questi Paesi avranno a disposizione la possibilità di sfruttare la funzione di ticketing di Ticketmaster direttamente su TikTok per promuovere le loro date live e stabilire un connubio unico con i fan internazionali. Basterà loro aggiungere i link agli eventi Ticketmaster nei loro video TikTok prima della pubblicazione. Dall’altra parte, gli appassionati di musica potranno immergersi nella comoda esperienza di trovare e acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma di TikTok, in pochi semplici click.

Oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni: il successo della versione beta segna il trionfo della collaborazione

Questo sodalizio rivoluzionario ha aperto le porte non solo per l’acquisto di biglietti destinati ad artisti affermati ed emergenti, ma anche per comici e squadre sportive. Sin dal lancio della versione beta, i video pubblicati da artisti, squadre sportive e organizzatori di eventi che hanno adottato questa funzione hanno accumulato oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni.

Michael Kümmerle, Global Music Partnership Development Lead di TikTok, esprime la sua emozione dichiarando: “È un momento molto emozionante per milioni di appassionati di musica nella community TikTok”. Egli sottolinea come questa partnership stia rivoluzionando le dinamiche degli eventi live in tutto il mondo, offrendo agli artisti un nuovo modo di raggiungere il loro pubblico.

Michael Chua, VP Global Business Development & Strategic Partnerships di Ticketmaster, aggiunge: “La musica di oggi vive su un palcoscenico globale e la domanda di ‘live’ non è mai stata così grande”. Grazie a questa collaborazione, TikTok e Ticketmaster offrono agli artisti la possibilità di collegare i loro contenuti alla scoperta degli eventi e all’acquisto dei biglietti in un’unica applicazione, semplificando al massimo l’esperienza per i fan di tutto il mondo.

Dalla creazione di contenuti all’acquisto di biglietti, per i fan ora è tutto più semplice

Da oggi, i profili che soddisfano i requisiti possono selezionare Ticketmaster nell’opzione ‘Aggiungi link‘ prima di pubblicare un video, consentendo loro di cercare e aggiungere facilmente link a eventi Ticketmaster. Una volta condiviso il video, gli utenti TikTok vedranno nella descrizione il pulsante ‘Ottieni biglietti‘, che li indirizzerà direttamente all’acquisto su Ticketmaster.

In conclusione, questa straordinaria partnership tra TikTok e Ticketmaster non solo promette di amplificare l’accesso ai biglietti per gli eventi live, ma anche di trasformare radicalmente l’interazione tra artisti e fan. Il futuro sembra brillante per questa collaborazione, e non vediamo l’ora di assistere a come si svilupperà nel tempo, aprendo nuove prospettive e opportunità sia per gli artisti che per i loro seguaci appassionati in tutto il mondo.