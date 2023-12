Dopo il lancio del tanto atteso Fighting Pass di Street Fighter 6, ispirato al celebre Final Fight, il mondo del picchiaduro Capcom si arricchisce ulteriormente grazie all’introduzione del pacchetto Outfit 3. Questo nuovo aggiornamento offre ai giocatori la possibilità di personalizzare il look dei loro lottatori preferiti con una serie di costumi inediti, rendendo ancora più accattivante l’esperienza di gioco.

Il pacchetto Outfit 3, ora disponibile su tutte le piattaforme di gioco, si presenta al costo di 300 Fighter Coins e include ben 10 diverse varianti di colore per ciascun costume. A differenza del precedente Outfit 2, il nuovo Outfit 3 può essere solo acquistato e non è sbloccabile attraverso la modalità World Tour. Questa novità si estende esclusivamente ai 18 personaggi presenti nel roster di lancio, con l’assoluta promessa di costumi inediti per i personaggi DLC. Tra questi troviamo Rashid, A.K.I., Ed e Akuma, previsti per la primavera del 2024.

Le novità per Street Fighter 6

Ma le sorprese non finiscono qui: una funzione inedita consente ai giocatori di selezionare l’abito e il colore dell’avversario durante le partite online. Questo significa che finché un giocatore possiede un particolare costume e colore, può utilizzarli per personalizzare l’aspetto del proprio avversario. In questo modo viene garantita una varietà visiva senza precedenti durante gli scontri online.

Oltre alle personalizzazioni dei costumi, una serie di nuovi contenuti è stata introdotta per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco. Il Fighting Pass “Happy Holidays” offre nuovi equipaggiamenti per gli avatar e persino la possibilità di sbloccare il classico Super Puzzle Fighter II Turbo nel Game Center. Tutti i dettagli sono disponibili su Buckler’s Boot Camp, dove i giocatori possono scoprire le ultime novità e vantaggi offerti dal pass.

Inoltre, è stata lanciata una nuova sfida di personalizzazione denominata “Cartoonish”, disponibile per l’acquisto attraverso Fighter Coins o Drive Tickets nel negozio di gioco. Questa sfida offre un modo divertente e unico per personalizzare ulteriormente i propri personaggi, permettendo ai giocatori di esprimere la propria creatività attraverso stili più eccentrici e fuori dagli schemi.

La colonna sonora del gioco si arricchisce con quattro nuove tracce hip hop originali provenienti dalla collaborazione “Street Fighter 6 x NERDS Clothing presents Steel Sessions”. I giocatori possono ora ottenere gratuitamente queste tracce nel lettore musicale del gioco, includendo brani di artisti come Black Soprano Family, D-Block, Royce da 5’9″ e Grafh, aggiungendo al gioco una colonna sonora vibrante e moderna.

Ulteriori dettagli sull’aggiornamento

È prevista, inoltre, l’introduzione di nuovi contenuti, tra cui titoli dei giocatori, timbri e frame fotografici. Questi dettagli aggiungono un tocco di stile e personalità.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza competitiva, i tornei sono stati suddivisi in gruppi, dalle leghe Rookie alla prestigiosa Legend. Questa suddivisione permette ai giocatori di confrontarsi in modo più equo con avversari del loro stesso livello, promuovendo una competizione più avvincente e bilanciata.

In risposta alle esigenze dei giocatori principianti e di livello intermedio, è stato introdotto un nuovo server “Intermedio” dedicato specificamente a questo pubblico. Questo nuovo ambiente offre un terreno di gioco più accessibile per coloro che stanno ancora imparando le sfumature del gioco. Inoltre, è utile anche per tutti coloro che desiderano perfezionare le proprie abilità prima di sfidare giocatori più esperti.

Nel frattempo, l’azienda Taito ha fissato l’uscita di Street Fighter 6 Type Arcade, la versione appositamente progettata per le sale giochi. Questa versione promette un’esperienza di gioco coinvolgente e competitiva per gli amanti dell’arcade. L’uscita di questa nuova versione sottolinea l’impegno continuo di Capcom nel soddisfare le esigenze di tutti i tipi di giocatori. Con l’arrivo delle nuove funzionalità, Street Fighter 6 si conferma in continua evoluzione, pronto a offrire ai giocatori un’esperienza piena di sorprese.