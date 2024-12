Nell’ecosistema X ha fatto il suo ingresso un avanzato modello di generatore di immagini. Si tratta di Aurora, il sistema AI dalle straordinarie capacità. Dopo il suo debutto a sorpresa, seguito da una rapida rimozione, la piattaforma è finalmente tornata attiva. Al momento risulta disponibile per tutti gli utenti. Compresi i non abbonati a X Premium. La riattivazione ha suscitato grande interesse. Portando così Aurora nuovamente al centro dell’attenzione.

Aurora torna su X: ecco i dettagli

Aurora si distingue per la sua capacità di ideare immagini molto realistiche. Ciò a partire da semplici descrizioni testuali. Il suo debutto ha generato un’ondata di creatività su X. Tra le creazioni più popolari ci sono veicoli futuristici incredibilmente dettagliati, ritratti satirici di celebrità e immagini quasi fantascientifiche.

Il lancio ha anche sollevato questioni etiche. Aurora, infatti, presenta pochissime restrizioni rispetto ai suoi concorrenti. Gli utenti hanno scoperto che il generatore può produrre immagini di personaggi protetti da copyright e rappresentazioni di politici. L’unica limitazione significativa sembra riguardare i contenuti espliciti di natura pornografica.

Tale approccio permissivo solleva diversi dubbi. Non è chiaro se tale scelta sia parte della strategia di X o il risultato di un’implementazione incompleta delle linee guida. Nonostante le controversie, la popolarità di Aurora sembra destinata a crescere. Elon Musk ha dichiarato che la piattaforma sarà parte integrante dell’universo Grok. È stato infatti deciso che gli strumenti AI risulteranno tuti uniti sotto un unico marchio.

Attualmente, il generatore di immagini è nuovamente disponibile in diverse regioni. La sua distribuzione globale è attesa già nei prossimi giorni. In Italia, Aurora sembra già pienamente operativa. Ciò consente a tutti gli utenti di sperimentare con la creazione di contenuti visivi. Con Aurora, X potrebbe rivoluzionare il panorama della generazione di immagini AI. Resta però da vedere come l’azienda gestirà le implicazioni legali ed etiche di una tecnologia così potente.