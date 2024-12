OpenAI ha svelato al mondo Sora. Si tratta di un innovativo sistema di generazione video. Basato sull’intelligenza artificiale. Nonostante l’entusiasmo generale, l’Italia risulta esclusa dalla lista dei Paesi che possono accedervi. Suddetta decisione ha sollevato molte domande, sia tra i professionisti del settore che tra gli appassionati di AI. Secondo quanto dichiarato da OpenAI, il blocco geografico è legato a normative locali che richiedono ulteriori verifiche per la conformità. Le stesse restrizioni si applicano anche a paesi come il Regno Unito, la Svizzera e altri stati membri dell’Unione Europea.

Arriva Sora sul mercato: e l’Italia?

Il comunicato ufficiale di OpenAI ribadisce l’impegno dell’azienda a collaborare con le autorità europee per garantire che i suoi prodotti rispettino le leggi locali. In modo da essere resi disponibili in futuro. Non è chiaro, però, quanto tempo sarà necessario prima che tali barriere vengano superate.

Nel frattempo, alcuni utenti italiani hanno tentato di superare le restrizioni. A tal proposito, i test effettuati con servizi VPN sia gratuiti che a pagamento sembrano suggerire che OpenAI abbia adottato misure di sicurezza più rigide. Anche con un abbonamento attivo a ChatGPT Plus, l’accesso a Sora risulta impossibile tramite VPN. Ciò ha reso evidente che l’azienda sta facendo di tutto per limitare l’utilizzo non autorizzato.

Tale situazione pone diversi interrogativi sulle implicazioni etiche e pratiche di tali limitazioni. Da un lato, OpenAI ha il diritto di proteggere i propri server. Oltre che garantire che i nuovi strumenti vengano utilizzati in modo conforme alle normative locali. Dall’altro, l’esclusione dell’Italia e di altri paesi europei potrebbe ostacolare l’accesso a tecnologie importanti. In Italia gli sviluppatori e i creativi sperano che tale situazione si risolva presto. L’attesa per Sora si fa sentire, e con essa la speranza che l’Europa possa presto unirsi al resto del mondo nel beneficiare di suddetta straordinaria innovazione.