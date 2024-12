Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una super fotocamera, ecco i dettagli svelati

Tra gli smartphone più attesi del momento c’è il prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S25 Ultra. Insieme agli altri due esemplari arriverà anche il flagship assoluto che a quanto pare conserverà diversi aspetti del modello precedente. Anche la fotocamera sarà interessata da pochi miglioramenti. Nonostante questo, almeno secondo quanto trapelato in queste ore, dovrebbero essere diverse le novità. Gli utenti avevano paura che potesse trattarsi di una versione anonima, ma non sarà così in quanto l’azienda ha deciso di fare sul serio come sempre.

Queste sono le novità per le fotocamere del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra

In queste ultime ore sono spuntati sul web alcuni dettagli molto interessanti che riguardano proprio il prossimo Galaxy S25 Ultra. A quanto pare lo smartphone avrà lo stesso sensore da 200MP visto sull’S24 Ultra, ma la vera novità sono i sensori ultrawide e telephoto. In entrambi i casi infatti Samsung avrebbe deciso di optare per 50MP.

Grazie alla tecnologia di pixel binning 4-in-1, verranno fuori immagini da 12,5MP con dettagli migliori, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore ultrawide, con un’apertura f/1.7 e una risoluzione di 4080 x 3060 pixel, sarà in grado di tirare fuori ottimi scatti, al limite della perfezione. Secondo i dati potrebbe infatti catturare più luce, rendendo gli scatti di paesaggi o di gruppo nitidi.

Di certo non si punterà solo sull’hardware, in quanto Samsung sta lavorando tanto anche al software. A dare sfogo al chip Snapdragon 8 Elite ci sarà un sistema operativo fortemente ottimizzato.

Sfruttando tutte queste migliorie dunque Samsung sembra voler affrontare una nuova era nel mondo delle fotografie da smartphone. L’obiettivo a quanto pare è migliorare la luminosità e soprattutto la resa di ogni scatto. Il tempo ormai sta finendo: a breve tutto sarà reale in quanto manca circa un mese alla presentazione ufficiale fissata per gennaio da Samsung.