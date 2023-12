Se siete alla ricerca di un SUV Coupé premium che attiri l’attenzione al semaforo e offra una ricca dotazione tecnologica, ma desiderate evitare le proposte tedesche convenzionali, il Range Rover Velar potrebbe essere la soluzione ideale.

Con il restyling del 2023, il Range Rover Velar offre novità sia estetiche che tecnologiche. In questa recensione, ci concentreremo sul modello Plug-In Hybrid, esaminando da vicino gli esterni e il design, gli interni e il bagagliaio, il sistema multimediale, le prestazioni di guida, i consumi e tempi di ricarica.

Esterni e Design:

Iniziamo esaminando gli esterni del Range Rover Velar 2023. Il design coupé conferisce al veicolo un aspetto imponente e lussuoso. Nel restyling, notiamo lievi modifiche al frontale, con fari leggermente più sottili e una griglia leggermente rivista.

La larghezza è di circa 1,80 metri, escludendo gli specchietti retrovisori, e i cerchi in lega da 21 pollici aggiungono un tocco di eleganza. Le maniglie a scomparsa sono una soluzione raffinata, contribuendo a mantenere un look pulito ed elegante.

Il paraurti ridisegnato e i fari posteriori con effetto tridimensionale aggiungono dettagli distintivi. Anche se non ci sono rivoluzioni estetiche, la Velar mantiene la sua eleganza e stile distintivo.

Interni e Bagagliaio:

Accedendo agli interni del Range Rover Velar, ci troviamo di fronte a un’esperienza lussuosa e personalizzabile. I sedili avvolgenti offrono un comfort notevole, e la possibilità di personalizzare i materiali, come il legno e il tessuto, consente di creare un ambiente su misura. Le maniglie di regolazione elettrica e i tre salvataggi di posizione sulla portiera del conducente aggiungono un tocco di praticità.

Il bagagliaio, sebbene leggermente compromesso dalla presenza delle batterie nel modello Plug-In Hybrid, offre comunque una capacità adeguata. La possibilità di abbattere i sedili posteriori consente di ottenere una maggiore flessibilità di carico, anche se si nota una leggera riduzione della capacità rispetto ai modelli non ibridi.

Sistema Multimediale:

Il sistema multimediale del Range Rover Velar è una delle caratteristiche più distintive e all’avanguardia di questo SUV. Dotato di un ampio touchscreen posizionato centralmente, consente un accesso rapido e intuitivo a una vasta gamma di funzioni e impostazioni. Situato nella parte inferiore a sinistra, il menu principale offre una varietà di opzioni, tra cui la navigazione e le impostazioni dell’account.

Una delle caratteristiche salienti è il controllo del climatizzatore, suddiviso tra la parte destra e sinistra del display. Questa disposizione agevola la regolazione della temperatura, della velocità della ventola e delle funzioni come lo sbrinamento del parabrezza o del lunotto. Il sistema supporta una modalità bizona, consentendo al conducente e al passeggero di personalizzare le proprie preferenze climatiche.

Il Range Rover Velar è dotato di telecamere che offrono una visione dettagliata dell’ambiente circostante. Le telecamere, posizionate strategicamente sia anteriormente che posteriormente, consentono di visualizzare l’area di fronte al veicolo, al centro o ai lati. Questa funzionalità è particolarmente utile durante le manovre di parcheggio e offre un maggiore senso di sicurezza.

Il sistema multimediale integra inoltre Android Auto e Apple CarPlay, facilitando la connessione con i dispositivi mobile. L’utilizzo di queste piattaforme avviene anche in modalità wireless, semplificando ulteriormente l’esperienza dell’utente. Inoltre, il sistema supporta la connessione WiFi, rendendo la connettività ancora più versatile.

Il menu del sistema multimediale include una modalità Eco con suggerimenti per una guida più efficiente, fornendo informazioni utili per ridurre l’impatto ambientale. La modalità Dynamic consente invece di personalizzare le impostazioni del motore, dello sterzo, del cambio e della sospensione, offrendo un’esperienza di guida adattabile alle preferenze del conducente.

Il Range Rover Velar presenta anche funzioni avanzate per gli appassionati di guida sportiva, come il cronometro e l’accelerometro che mostra il punto G in fase di guida. Nel menu 4X4, è possibile selezionare diverse modalità per affrontare varie condizioni stradali, come comfort, erba, ghiaia, neve, fango, solchi o sabbia.

Prestazioni, guidabilità:

A bordo del Range Rover Velar, l’esperienza di guida si rivela notevolmente confortevole grazie ai sedili comodi e avvolgenti. L’accensione dell’auto attiva automaticamente le impostazioni memorizzate per il volante e il sedile, precedentemente salvate sulla portiera del guidatore.

Parlando delle motorizzazioni disponibili per il Range Rover Velar, si distinguono tre varianti principali. Il modello a benzina presenta un motore 2000 Turbo da 250 cavalli, mentre le due opzioni diesel comprendono motorizzazioni da 4 e 6 cilindri in linea, con potenze rispettivamente di 200 e 300 cavalli. Il modello da noi in prova è un plug-in ibrido, combinando il motore termico a benzina da 2000 Turbo con un motore elettrico, offrendo una potenza combinata di 404 cavalli e una coppia di 640 Nm.

La guida del Range Rover Velar, con i suoi 2.200 kg di massa, risulta sorprendentemente fluida. La risposta alle curve è notevolmente precisa, grazie a un volante progressivo che aumenta la rigidità all’aumentare della velocità. La modalità Sport, attivabile tramite il pomello del cambio, sfrutta entrambi i motori per ottenere la massima potenza, mantenendo comunque un abitacolo molto silenzioso.

Infine, le opzioni di assistenza alla guida, come il controllo della velocità in discesa e il cruise control adattivo, contribuiscono al piacere di guida, pur mantenendo un alto livello di comfort. In sintesi, il Range Rover Velar offre un equilibrio impressionante tra prestazioni, guidabilità e tecnologia avanzata.

Consumi e ricarica:

Passando alla gestione della modalità ibrida, è possibile selezionare tra l’utilizzo simultaneo di entrambi i motori, la guida solo con il motore termico o la modalità completamente elettrica. L’autonomia in modalità elettrica si attesta intorno ai 40-45 km, rendendo il Range Rover Velar una scelta ideale per chi desidera un’opzione ibrida.

Per quanto riguarda i consumi, il Range Rover Velar rivela la sua sete di potenza con una media di circa 8 L per 100 km. La batteria da 19,2 kWh offre la possibilità di ricarica rapida in corrente continua tramite la presa Combo, consentendo di passare da 0 a 100% in circa 25 minuti a una potenza massima di 50 kW.

Conclusioni e Prezzi:

In conclusione, il Range Rover Velar 2023 Plug-In Hybrid si conferma come un SUV Coupé premium che offre lusso, tecnologia e prestazioni. Nonostante i consumi non trascurabili, la combinazione di motori elettrico e termico offre un’esperienza di guida eclettica. La qualità degli interni, il sistema multimediale avanzato e il design distintivo contribuiscono a posizionare il Velar come una scelta attraente nel segmento.

Per quanto riguarda i prezzi, il modello Plug-In Hybrid parte da circa 84.000 euro, con variazioni in base agli allestimenti. Mentre il costo può sembrare elevato, è importante considerare il posizionamento premium del veicolo e la concorrenza all’interno del segmento. Il Range Rover Velar si distingue per chi cerca un’alternativa di classe alle proposte tedesche più tradizionali.

In definitiva, se siete disposti a investire in un SUV Coupé che unisce l’eleganza britannica con le più recenti tecnologie ibride, il Range Rover Velar 2023 Plug-In Hybrid potrebbe soddisfare le vostre esigenze.