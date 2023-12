PosteMobile vuole cercare di raggiungere il maggior numero possibile di utenti, per questo motivo ogni giorno lancia splendide promozioni che offrono l’accesso a tanti contenuti, senza spendere cifre eccessive.

E’ questo il caso di Creami Extra Wow 300, una vera e propria esclusiva online con la quale il consumatore si ritrova a poterla richiedere sia sul proprio numero di telefono originario, quindi con portabilità da qualsiasi operatore, che proprio su nuova numerazione. La richiesta deve essere presentata online, e coinvolge 10 euro per l’acquisto della SIM, a cui vanno aggiunti altri 15 euro di prima ricarica, per un totale di 25 euro complessivi.

Non perdetevi i codici sconto Amazon che potete avere gratis solamente con il nostro canale Telegram, ed al cui interno si trovano anche splendide offerte speciali.

PosteMobile, occasioni interminabili con le nuove offerte

L’attivazione dell’offerta è possibile, come anticipato, solo sul sito ufficiale, ma per il resto il rinnovo sarà automatico diretto sul credito residuo della SIM, così da poter spendere 11,99 euro al mese, senza doversi minimamente preoccupare di tutto il resto.

Ciò permette di accedere senza problemi al bundle di 300 giga di traffico dati al mese, con navigazione che raggiunge anche 300Mbps in download, passando per i soliti credit illimitati utilizzabili a piacimento per minuti e SMS da spendere verso ogni numero di telefono.

La promozione è disponibile liberamente per tutti i consumatori e non prevede vincoli contrattuali, in questo modo il cliente che non fosse soddisfatto, potrà decidere di abbandonare PosteMobile in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, effettuando la portabilità altrove.