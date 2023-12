CoopVoce, pochi giorni e addio alla EVO 100 da 6 EURO

Cosa spinge le persone a scegliere un gestore virtuale oggi in Italia? Ovviamente la prima motivazione sta nel risparmio, principale strada che porta a quella determinata offerta. Gli utenti che vogliono infatti tenere da parte qualcosina durante l’anno, scelgono di cambiare innanzitutto la loro promozione telefonica, optando per altri gestori che magari un tempo non avrebbero neanche valutato lontanamente. Oggi le cose però sono cambiate, siccome la qualità di rete ormai è praticamente la stessa per ogni gestore. A tal proposito infatti non c’è più quella differenza tra gestori ordinari e gestori virtuali, siccome sono sempre di più le persone che optano per i secondi. Tra questi ci sono dei nomi davvero importanti come ad esempio quello di CoopVoce.

Negli anni questo gestore è stato in grado di crearsi una vera reputazione, mettendo in netta difficoltà tutti gli altri con le sue offerte. Il merito è sicuramente anche del suo appoggiarsi sulla rete di TIM, gestore leader in tutta Italia. Ad oggi sono pochi gli operatori mobili che offrono soluzioni come le sue ed è per tale motivo che sta riuscendo a monopolizzare l’attenzione verso di sé.

CoopVoce, la promo da 100 giga che costa solo 6,90 € al mese per sempre

Con CoopVoce ogni utente è in una botte di ferro. Scegliendo un’offerta come la nuova EVO 100, che scadrà tra pochi giorni, non si avrà più bisogno di pensare ad altri provider.

CoopVoce include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine 100 giga in rete 4G. Il prezzo? Solo 6,90 € al mese.