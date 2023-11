CoopVoce, la promo del 2023 costa 6 euro al mese

Gli utenti che cercavano qualcosa di interessante potranno fare i conti con la nuova offerta che CoopVoce mette a disposizione già da diversi mesi. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di continuare a detenere la leadership assoluta nel mondo della telefonia mobile italiana, proprio come sta facendo. Nessuno riesce infatti a dare del filo da torcere a CoopVoce che oltre alla convenienza e alla quantità, ha rafforzato anche un’idea di grandissima versatilità.

Le sue offerte possono essere sottoscritte proprio da tutti, senza restrizioni ad alcuni utenti provenienti da alcuni gestori e quant’altro. La vasta gamma di promozioni mobili che questo gestore rende disponibile, è ormai sotto gli occhi di tutti. Sul sito ufficiale c’è una promo in particolare che rende giustizia a tutto quello che il famoso provider ha fatto negli anni. Si tratta della famosissima EVO 100, promo regina che tutti conoscono. Al suo interno non mancano assolutamente i contenuti tra minuti, messaggi e giga per il web.

CoopVoce: la EVO 100 costa meno del solito per tutti gli utenti

Tra le offerte che rientrano di diritto tra quelle più sottoscritte dell’ultimo periodo, c’è sicuramente la EVO 100 di CoopVoce. Al suo interno gli utenti possono trovare ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS verso tutti. Infine ecco 100 giga per la navigazione web con la rete 4G inclusa nel prezzo di vendita che Iliad fissa a soli 6,90 € al mese per sempre.

Il costo di attivazione sarà di 10 € solo la prima volta, per cui la prima ricarica dovrà essere fatta da 20 € per riuscire a far attivare la promozione e ad usufruirne.