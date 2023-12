L’entusiasmo della community di appassionati di videogiochi è alle stelle grazie alle recenti anticipazioni e agli avvistamenti di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition su Xbox Store, una notizia che è stata confermata direttamente da Ubisoft. Il publisher e sviluppatore francese ha deciso di dissipare ogni dubbio con un post sui social media, annunciando che il ventesimo anniversario di Beyond Good & Evil sarà celebrato con una versione speciale del gioco, ricca di novità e miglioramenti, che vedrà la luce nel corso del prossimo anno.

La conferma ufficiale è arrivata attraverso un post scherzoso su X, dove Ubisoft ha commentato ironicamente gli incessanti leak e gli avvistamenti del gioco sulla piattaforma digitale di Xbox. Definendo i leak come un gatto “saltato fuori dal sacco” il team social di Ubisoft è riuscito a creare un’atmosfera giocosa attorno all’attesa della community. Tuttavia, l’azienda non si è limitata al gioco di parole, ma ha anche fornito alcune anticipazioni sulle novità che saranno introdotte con questa edizione speciale.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Il post sui social è stato un augurio di buon ventesimo anniversario al gioco originale, un classico della narrativa videoludica. Ma la vera sorpresa è stata la promessa di ulteriori dettagli sulla Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition all’inizio del 2024. Quindi, mentre i fan possono già gioire per l’annuncio, dovranno attendere l’inizio del nuovo anno per scoprire tutti i segreti che questa riedizione avrà da offrire.

Dalle informazioni finora trapelate, sembra che la versione aggiornata dell’odissea spaziale di Jade sarà disponibile su diverse piattaforme, inclusi PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questa ampia copertura di piattaforme indica l’intenzione di Ubisoft di rendere il gioco accessibile a un vasto pubblico di giocatori. La Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition promette miglioramenti significativi al comparto tecnico, con il supporto per risoluzioni 4K e un frame rate di 60fps.

Tra le migliorie annunciate, ci si aspetta un’ottimizzazione dei controlli, nuove funzionalità come l’autosave e, presumibilmente, il supporto al cross-save. Tutte queste aggiunte puntano a offrire un’esperienza di gioco più moderna e al passo coi tempi, senza però perdere l’anima e la magia che hanno reso Beyond Good & Evil così amato dai fan. In attesa dell’annuncio ufficiale dei contenuti completi e delle novità, i giocatori dovranno armarsi di pazienza, ma l’attesa sembra giustificata di fronte alle promesse di Ubisoft di regalare ai fan un’edizione speciale memorabile.