Il noto sito specializzato Android Authority ha recentemente riportato che Microsoft è attualmente al lavoro per introdurre una nuova funzionalità nell’app Phone Link, consentendo agli utenti di utilizzare la fotocamera del proprio smartphone come webcam per il PC. Questo movimento da parte di Microsoft sembra essere in linea con l’approccio adottato da Apple attraverso la funzione Continuity Camera di macOS Ventura.

Da smartphone a webcam: novità con Microsoft Phone Link

Analizzando il codice sorgente della versione 1.23102.190.0 dell’app Phone Link, sono emersi indizi più o meno espliciti riguardo all’imminente introduzione di questa interessante funzione. Alcune stringhe di codice fanno riferimento alla configurazione di un sistema che consentirà agli utenti di sfruttare la fotocamera frontale o posteriore del proprio smartphone come webcam per il PC, eliminando così la necessità di accessori di terze parti.

L’articolo evidenzia che, con l’implementazione di questa funzione, gli utenti avranno la possibilità di applicare vari filtri alla loro esperienza, tra cui HDR, modalità notte sfocata, stabilizzazione dell’immagine, ritocco del volto e altre opzioni. Inoltre, è stata segnalata la presenza di una funzione simile a quella di Apple, che automaticamente centra l’inquadratura durante l’utilizzo della fotocamera come webcam.

Attualmente, l’app Phone Link ha già accesso alla fotocamera, ma la sua funzione principale è limitata al buffering delle videochiamate sul telefono. L’intenzione di Microsoft con questa innovazione è di integrare le videoconferenze direttamente all’interno della stessa app, offrendo agli utenti un’esperienza più completa e integrata. Tuttavia, non è ancora chiaro quali dispositivi supporteranno questa nuova funzione, e al momento non ci sono informazioni sulla data di lancio prevista per questa caratteristica.