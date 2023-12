Forza Motorsport su PC sta per offrire un’esperienza di gioco ancora più incredibile grazie a un’eccezionale mod che segue l’imponente update 2 delle scorse settimane. La mod è stata chiamata “All-in-one Forza Motorsport Enhanced With Native DLSS Frame Generation”. Gli sviluppatori l’hanno creata direttamente da other2w e presenta una serie di innovazioni, tra cui il tanto atteso DLSS 3 Frame Generation della società Nvidia.

Questa mod completa offre diversi miglioramenti grafici, con la caratteristica più notevole che consente l’attivazione del DLSS 3 Frame Generation su schede NVIDIA GeForce RTX 40. Ciò comporta la sostituzione dei file DLL del gioco originale, permettendo così prestazioni migliorate e una qualità visiva superiore. Quello che rende questa aggiunta ancora più sorprendente è la scoperta per il quale pare che questa funzionalità fosse già presente nel gioco, ma disattivata dagli sviluppatori.

I dettagli dell’Update di Motorsport

Oltre al DLSS 3 Frame Generation, modifiche donano a Forza Motorsport una serie di altre migliorie grafiche. Tra queste ci sono colori più vivaci, implementazioni del filtro luminosità, l’attivazione predefinita dell’occlusione ambientale GTAO e molto altro ancora. La saturazione dei colori è stata aumentata, i filtri di illuminazione nativa sono stati corretti e l’utilizzo di DLSS e/o FSR consente una personalizzazione dello scaling di risoluzione.

I cambiamenti non si fermano qui, ma va oltre, rimuovendo la profondità di campo e il motion blur nell’ingresso principale e Pit Stop. Inoltre, disabilita le funzioni che forzavano l’uso del Ray Tracing anche quando non era necessario, contribuendo a ottimizzare l’esperienza di gioco. Per chiunque desideri sperimentare queste incredibili migliorie, gli aggiornamenti sono disponibili per il download. Un’autentica esplosione di novità che sicuramente farà la felicità degli appassionati di Forza Motorsport su PC, portando il gioco a nuovi livelli di eccellenza visiva e prestazionale.