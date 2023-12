Dopo la separazione da Huawei, Honor ha continuato la sua strada presentando nel tempo diversi prodotti interessanti. In questi ultimi giorni, in particolare, il produttore tech ha presentato in veste ufficiale in Cina il nuovo Honor X7b, uno smartphone piuttosto economico ma che può vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore cinese Honor annuncia il nuovo Honor X7b

Honor X7b è il nuovo smartphone “economico” presentato in queste ore sul mercato dal noto produttore tech. Come già accennato in apertura, si tratta quindi di un device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ma non per questo rinuncia ad alcune caratteristiche tecniche di rilievo.

Il comparto fotografico, ad esempio, è caratterizzato da un ottimo sensore fotografico principale da ben 108 MP. Quest’ultimo è poi accompagnato da un sensore grandangolare da 5 MP e da un sensore per gli scatti macro da 2 MP. Un altro punto di forza di questo dispositivo è poi la batteria. Quest’ultima ha infatti una capienza di ben 6000 mah e, a detta dell’azienda, può garantire fino a 18 ore di riproduzione video e fino a 24 ore di navigazione sui social.

Tra le altre caratteristiche, questo nuovo device presenta un display con tecnologia IPS LCD da 6.8 pollici di diagonale, mentre le prestazioni sono affidate al soc Snapdragon 680. La connettività supportata è quindi solo il 4G. Rimangono comunque presenti tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor X7b sarà per il momento disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 229 euro al cambio attuale.