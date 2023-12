La Sfera di Las Vegas non è soltanto una struttura imponente, ma una vera e propria rivoluzione nell’architettura e nella tecnologia. Questa struttura sferica domina lo skyline della Strip e si è guadagnata il titolo di sfera più grande al mondo, con una larghezza di 157 metri e un’altezza di 111 metri. Ma cosa rende davvero straordinaria questa costruzione?

Al suo interno, la Sfera ospita un gigantesco schermo LED sferico di 14.000 metri quadrati, con una risoluzione 16K. Questo schermo non solo illumina l’ambiente in modo spettacolare ma è anche il LED ad alta definizione più grande del pianeta. Ma la tecnologia non si ferma qui: dietro questa struttura si cela il sistema audio beamforming più grande del mondo, regalando un’esperienza sonora personalizzata e avvolgente come mai prima d’ora.

L’edificio della Sfera è stato progettato per offrire un’esperienza di intrattenimento senza precedenti, richiedendo almeno 60 brevetti per la sua realizzazione, con l’obiettivo di superare presto i 100. David Dibble, CEO di MSG Ventures, ha descritto l’esperienza all’interno come “altro-mondana“. Lo schermo sferico, l’acustica avanzata e la tecnologia LED all’avanguardia trasportano gli spettatori in un altro mondo.

La Sfera di Las Vegas: non solo intrattenimento, ma anche spazio pubblicitario innovativo

La Sfera non è solo una venue per spettacoli dal vivo, ma anche uno straordinario spazio pubblicitario a cielo aperto grazie alla tecnologia su cui si basa. Brand come Google hanno già colto l’opportunità di pubblicizzarsi su questa struttura unica. Durante la conferenza di Amazon sul cloud computing, Google Cloud ha sfruttato lo spazio della Sfera per promuovere il suo evento, sottolineando la sua abilità artistica portata dall’intelligenza artificiale.

La divisione Google Cloud ha “trollato” Amazon durante la conferenza re:Invent, utilizzando l’intera Sfera per pubblicizzare il suo evento sul cloud. Attraverso un’impattante rappresentazione visiva, con una costellazione di petabyte di dati che si fondono nel logo di Google Cloud, il messaggio è chiaro: un nuovo modo di fare cloud. Questa non è la prima volta che Google sfrutta lo schermo della Sfera, dimostrando come questa tecnologia innovativa possa essere sfruttata per comunicazioni pubblicitarie di grande impatto.

Il futuro dell’intrattenimento e della pubblicità, da Google all’infinito

La Sfera di Las Vegas non è solo un luogo di intrattenimento, ma un’icona tecnologica che ridefinisce gli standard di intrattenimento e pubblicità. Con la sua struttura innovativa e la tecnologia all’avanguardia, continua a stupire il pubblico e ad aprire nuovi orizzonti nell’esperienza visiva e sonora. Il futuro dell’intrattenimento è qui, all’interno di una sfera che si distingue come simbolo della fusione tra architettura audace e tecnologia avanzata.