Attraverso l’entusiasmante comunicato del Sony Interactive Entertainment, PlayStation Blog, celebra il prossimo lancio della modalità VR di Resident Evil 4 Remake su PS VR2. Accompagnando l’annuncio con un nuovo trailer appositamente creato da Capcom, la casa di produzione giapponese rivelata anche l’arrivo di una versione dimostrativa, fruibile esclusivamente indossando il visore della PS5.

Questa attesissima demo di RE4 VR, come evidenziato dagli autori del blog ufficiale del team PlayStation, presenta una caratteristica particolarmente accattivante: non richiederà il possesso del gioco completo per essere avviata. Sarà standalone e, ancor più interessante, sarà gratuita per tutti i possessori di PS VR2, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno installato il gioco sulla propria PlayStation 5.

Visore PlayStation VR2: gioco di un altro livello

La versione dimostrativa di RE4 VR su PlayStation VR2 fornirà un assaggio dell’esperienza di gioco, consentendo di esplorare la fase iniziale dell’avventura, inclusa la sezione di apertura del villaggio. Inoltre, la demo metterà a disposizione dei giocatori un poligono di tiro progettato per facilitare l’adattamento alle significative modifiche apportate al sistema di puntamento grazie alla coppia di controller PlayStation Sense .

Il nuovo video gameplay presentato da Capcom, oltre a fornire uno sguardo più approfondito alle dinamiche di gioco, fissa la data di lancio ufficiale di Resident Evil 4 VR per l’8 dicembre. La demo sarà resa disponibile per il download su PS Store, permettendo a un vasto pubblico di immergersi anticipatamente nell’incubo virtualmente spaventoso ed avventuroso di Resident Evil 4 VR, anticipando il piacere dell’esperienza completa prevista nel gioco. La tecnologia del visore da un senso differente al concetto di realtà virtuale. Ogni gesto viene riprodotto fedelmente all’interno del gioco, quindi attenti, potreste essere anche trasformati! Scherziamo ovviamente. Sicuramente si tratta di una versione interessante e crediamo sarà anche apprezzata dai fortunati che potranno accedervi.