Apple, l’azienda multinazionale statunitense, è praticamente inarrestabile.

Mentre molti utenti sono ancora in attesa dell’arrivo di iOS 17.2, la società ha già provveduto a rilasciare il nuovo aggiornamento iOS 17.1.2.

Il tutto in un arco di tempo davvero molto ristretto e con risultati sorprendenti.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Apple, quest’ultimo aggiornamento risulta essere davvero molto importante. In quanto indispensabile per la tutela della sicurezza della privacy e dei propri dati. Di conseguenza ne è stata raccomandata l’installazione per tutti gli utenti, preferibilmente il prima possibile.

Apple: Nuovi aggiornamenti IOS, si raccomanda una rapida installazione

Tuttavia le novità Apple non terminano qui.

Oltre a quanto abbiamo appena indicato, l’azienda si è occupata di rilasciare anche l’ aggiornamento ad iOS 17.1.2 e a macOS Sonoma 14.1.2.

Entrambi già immediatamente disponibili e, proprio come IOS, incentrati sulla sicurezza dei dispositivi e del sistema operativo.

Scaricare gli aggiornamenti è davvero molto semplice e richiede pochi passaggi che vi indicheremo di seguito. Basta infatti accedere alle Impostazioni del sistema operativo e selezionare l’opzione “Generali“, da qui cliccate sulla voce “Aggiornamento software” ed il gioco è fatto.

Una volta seguiti tutti i passi indicati il dispositivo inizierà ad installare tutti gli aggiornamenti in maniera automatica e a voi non resta altro che attendere la fine del processo e di procedere con il riavvio qualora vi venisse chiesto.

Insomma, se non avete già installato la nuova versione aggiornata, vi consigliamo di farlo immediatamente. La questione sicurezza e tutela della propria privacy non è mai un qualcosa da prendere sotto gamba.