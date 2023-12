Smartphone infettati, l'errore comune che mette a rischio la tua vita

L’uso dello smartphone è ormai una pratica quotidiana per molti, con il dispositivo che diventa uno strumento costante di intrattenimento e comunicazione. Tuttavia, questa onnipresenza porta con sé una serie di rischi che vanno oltre la semplice distrazione, come incidenti stradali dovuti all’uso durante la guida, l’esposizione a radiofrequenze e, non meno importante, il rischio di infezioni microbiche.

Smartphone infettati: attento ai germi sul dispositivo!

Numerosi studi e sondaggi hanno evidenziato che i telefoni cellulari possono essere significativamente più sporchi dei sedili del water. Questa realtà diventa più inquietante quando si pensa ai bambini che spesso giocano con i dispositivi dei genitori, o al fatto che i telefoni vengono spesso posti sui tavoli durante i pasti. Inoltre, l’uso del telefono in ambienti pubblici come mezzi di trasporto può esporlo a un’ampia varietà di germi.

Nonostante la consapevolezza dei batteri presenti sui nostri dispositivi, spesso si trascura la pulizia del telefono come parte della routine quotidiana. I telefoni possono accumulare una varietà di batteri potenzialmente pericolosi, tra cui Escherichia coli, Stafilococco, Actinobacteria, Citrobacter e Enterococcus, molti dei quali sono resistenti agli antibiotici e possono causare condizioni gravi come infezioni della pelle, tubercolosi, difterite e meningite.

Una semplice pulizia superficiale del telefono spesso non è sufficiente per eliminare questi germi. Alcuni virus possono sopravvivere sulle superfici in plastica dei telefoni per giorni. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie negli Stati Uniti hanno sviluppato linee guida per la pulizia dei telefoni cellulari, in particolare per prevenire la diffusione di infezioni in ospedali, strutture sanitarie e scuole. La sanificazione regolare del telefono è essenziale. La Federal Communications Commission suggerisce di pulire quotidianamente sia i telefoni che altri dispositivi elettronici con salviette o spray a base alcolica, evitando di applicare direttamente i disinfettanti sul dispositivo e di usare candeggina o detergenti abrasivi. È fondamentale lavare le mani accuratamente dopo la disinfezione.

Per ridurre la colonizzazione di germi sul telefono, è consigliabile tenerlo in tasca o in borsa quando non si è a casa e toccarlo solo con mani pulite o disinfettate. In questo modo, l’uso dello smartphone può diventare più sicuro e salutare, consentendo di godere dei suoi benefici senza preoccupazioni aggiuntive per la salute.