L’industria delle telecomunicazioni è in fermento con l’iniziativa di Very Mobile, che ha prontamente anticipato l’ampliamento annuale del bundle di traffico dati per la navigazione nei paesi dell’Unione Europea. Un’azione volta a beneficiare sia i clienti esistenti che i nuovi arrivati, inserendosi in un contesto di cambiamenti normativi che spingono gli operatori a migliorare le offerte di roaming e a ridurre i costi del traffico extra soglia.

Very Mobile, operatore virtuale sotto l’egida di WindTre, ha già adeguato le sue offerte in anticipo, portando immediati vantaggi ai consumatori. La nuova soglia di dati è disponibile per la verifica nell’app Very Mobile per i clienti esistenti, mentre per chi esplora nuove opportunità, il bundle aggiornato è consultabile nelle dettagliate offerte sul sito.

Il cambiamento tariffario, entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno, ha stabilito un coefficiente di 1,80 euro per giga (IVA esclusa). Tuttavia, Very Mobile ha già implementato il nuovo coefficiente di 1,55 euro (sempre IVA esclusa) che sarà obbligatorio dal primo gennaio 2024, dimostrando un impegno precoce nei confronti dei suoi clienti.

Le nuove offerte Very Mobile per il 2024

Ecco un’occhiata alle nuove offerte di Very Mobile che rendono la tua connessione durante i viaggi più semplice e conveniente:

Iniziamo con l’offerta a 4,99 euro al mese , che ti garantisce 5,3 GB di traffico dati ogni mese. Da notare che se opti per l’offerta da 1 Giga, puoi utilizzare l’intero bundle anche durante i tuoi spostamenti.

Per chi desidera un po’ di più, c’è l’opzione a 5,99 euro al mese , che ti offre un generoso aumento a 6,4 GB di traffico dati mensili.

Se hai bisogno di una soluzione più ampia, l’offerta a 7,99 euro al mese ti regala un massiccio pacchetto di 8,5 GB di traffico dati ogni mese.

A soli 6,99 euro al mese , puoi scegliere l’opzione che ti fornisce 7,4 GB di traffico dati durante i tuoi spostamenti.

Per chi desidera una quantità ancora maggiore di dati, l’offerta a 9,99 euro al mese ti dà accesso a un impressionante pacchetto di 10,6 GB di traffico dati mensili.

Se sei un navigatore appassionato, l’opzione a 10,99 euro al mese offre un eccezionale pacchetto di 11,7 GB di traffico dati ogni mese.

Con soli 12,99 euro al mese , puoi navigare senza preoccupazioni grazie a 13,8 GB di traffico dati disponibili.

Infine, per chi cerca la massima libertà di navigazione, l’opzione a 13,99 euro al mese offre un incredibile quantitativo di 14,8 GB di traffico dati mensili.

Brexit o non Brexit: nessun cambiamento per il Regno Unito

Nonostante l’incertezza post-Brexit, Very Mobile ha deciso di mantenere invariati i benefici anche per il Regno Unito, applicando le stesse condizioni riservate all’Europa. Minuti e SMS continueranno a essere conteggiati alle tariffe del paese di registrazione della SIM.

Mentre il costo dei dati extra soglia è ancora indicato con il valore del 2023, la proattività di Very Mobile nel conformarsi alle nuove normative promette trasparenza e vantaggi tangibili per i suoi clienti. Resta da vedere come l’operatore affronterà le sfide future, ma per ora, sembra guidare il cammino verso una navigazione più conveniente e senza soluzione di continuità in Europa.