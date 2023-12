Siamo arrivati a dicembre e, per questo mese, l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha deciso di continuare a proporre il suo apprezzatissimo catalogo di offerte mobile. Saranno infatti disponibili svariate proposte, riservate sia ai nuovi clienti sia a coloro che effettueranno il passaggio richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Lycamobile, a dicembre ancora disponibile un vasto catalogo di offerte

Per il mese di dicembre 2023, l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha deciso di continuare a proporre le sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, continueranno ad essere disponibili sia le offerte PORT IN dedicate a chi richiede la portabilità del proprio numero sia le offerte della gamma Italy.

Partendo dalla gamma PORT IN, ricordiamo che sono disponibili le offerte PORT IN 699, PORT IN 999, PORT IN 1199 e PORT IN 1299. Tutte queste offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Includono poi rispettivamente 100, 150, 200 e 270 GB di traffico dati per navigare.

Come già detto, sono poi disponibili diverse offerte appartenenti alla gamma Lycamobile Italy. Tra queste, ricordiamo ad esempio Lycamobile Italy Gold. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese ed include ogni mese 270 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti. C’è poi anche l’offerta mobile Lycamobile Italy Red che arriva ad includere addirittura 400 GB di traffico dati ogni mese per navigare letteralmente senza pensieri. L’offerta include poi come sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti.