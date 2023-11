Gli appassionati di gaming saranno felicissimi di sapere che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sta per arrivare su Netflix. A partire dal 14 dicembre, tutti gli utenti iOS e Android potranno scaricare sui propri dispositivi mobile il titolo.

La trilogia sarà disponibile per tutti gli abbonati Netflix tramite l’App Store, il Google Play e l’app mobile del colosso di streaming. Per tutti coloro che vogliono essere sicuri di poter giocare da subito ai tre capisaldi di Rockstar Games, è possibile già pre-registrarsi.

Ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, include tre capitoli che hanno rivoluzionato la storia videoludica. Sarà possibile tornare a scorrazzare tra le strade di Liberty City in GTA III, perdersi tra i viali alberati e le splendide spiagge dorate di GTA Vice City o esplorare l’immensa mappa di GTA San Andreas.

Tutti i vari capitoli hanno subito un profondo lavoro di ammodernamento in termini di grafica oltre che un adattamento per poter essere giocati appieno anche sui dispositivi mobile. Ricordiamo che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition si va ad aggiungere al catalogo di giochi Netflix che attualmente conta oltre 80 titoli.

Tuttavia, la piattaforma di streaming sta lavorando per ampliare ulteriormente l’offerta videoludica per i propri abbonati. In questo modo, nella visione strategica della piattaforma, è possibile offrire agli utenti maggiore varietà oltre il mondo delle serie TV che da sempre la contraddistingue.