Windows 11 è ormai il sistema operativo principale su cui lavora Microsoft è dunque è essenziale mantenere il proprio PC aggiornato all’ultima versione laddove il vostro PC la supporti, dunque passare da Windows 10 a 11 può diventare uno step obbligato per coloro che vogliono godere di tutte le possibilità in termini di funzionalità e sicurezza del proprio OS.

Se dunque voleste aggiornare in tutta semplicità il vostro PC ecco a voi i tre metodi migliori per farlo.

Tre metodi efficaci

Partiamo davvero dal metodo più semplice ma anche il più efficace, utilizzare Windows Update, per farlo vi basterà recarvi nelle impostazioni del PC e poi presso la sezione aggiornamenti, se il vostro PC dovesse rispettare i requisiti necessari per Windows 11 vi apparirà un banner apposito che vi suggerirà di procedere all’installazione, vi basterà seguire dunque le indicazioni ed il gioco sarà fatto.

Se invece avete dei problemi con Windows Update, potreste utilizzare l’Installation Assistant di Microsoft, il software proprietario di casa Microsoft che vi basterà scaricare dalla pagina web apposita, dopodiché avviandolo provvederà ad aggiornare Windows 10 all’ultima versione, vi consigliamo però prima di verificare manualmente che il vostro PC rispetti i requisiti di installazione dei Windows 11.

Per ultimo abbiamo l’opzione per i più ferrati, creare una chiavetta di boot procedere ad una installazione pulita del sistema, il consiglio è quello di usare il media creator di Microsoft, una volta ultimato il download utilizzate il tool per creare una chiavetta di installazione e avviatelo per installare il sistema direttamente dalla chiavetta che avrete creato, in questo caso avrete la possibilità di pulire completamente l’Hard Disk che utilizzerete.