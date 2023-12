ho.Mobile è una delle migliori realtà, in termini di rapporto qualità/prezzo, per quanto riguarda la telefonia mobile. Gli utenti possono attivare una promozione più unica che rara, con la quale è facile riuscire ad avere il massimo con il minimo sforzo.

Ad oggi, infatti, coloro che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO, potranno richiedere la portabilità dal numero originario, ed avere libero accesso ad una promozione davvero speciale. I costi iniziali sono praticamente azzerati, sarà necessario versare solamente un contributo di 8 euro, corrispondente alla prima ricarica.

ho.Mobile, spettacolari offerte da non perdere

La promozione presenta un costo mensile tutt’altro che elevato, infatti pensate che basteranno 7,99 euro al mese per accedere al bundle di cui sotto, un canone che dovrà essere versato tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

Gli utenti si ritrovano comunque a poter accedere a tantissimi contenuti, infatti si parte da minuti e SMS illimitati che possono essere utilizzati verso tutti, per finire appunto con 180 giga di traffico dati al mese, con navigazione che comunque non può superare i 40/50 Mbps in download.

Oggi gli utenti la possono attivare tramite il sito ufficiale, con spedizione della SIM a domicilio, ma non sappiamo per quanto tempo effettivamente sarà disponibile, di conseguenza dovrete prendere in considerazione anche l’eventualità che possa venire rapidamente disattivata e non più raggiungibile. Proprio per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta.