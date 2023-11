Negli ultimi anni, Star Wars ha raggiunto una diffusione mondiale senza precedenti. La saga, infatti, è riuscita ad infiltrarsi in vari aspetti della cultura contemporanea attraverso una proliferazione di film, videogiochi e merchandising di ogni tipo. L’incredibile popolarità di questo franchise creato da George Lucas ha addirittura influenzato l’evoluzione della lingua inglese, come evidenziato da uno studio condotto dai ricercatori della Chemnitz University of Technology in Germania.

Il focus dello studio è stato analizzare la frequenza con cui i termini legati all’universo di Star Wars compaiono nei testi digitali in lingua inglese e come vengano utilizzati. I risultati, pubblicati sulla rivista Linguistics Vanguard, hanno rivelato che parole come “Jedi” compaiono più di quattro volte ogni milione di parole nei blog e nelle notizie online. Questo livello di frequenza è paragonabile a termini del vocabolario generale, come “gioiello”. Ciò suggerisce che il linguaggio di Star Wars ha raggiunto una presenza significativa nella lingua inglese.

Star Wars sta cambiando la lingua inglese?

Ciò che rende ancora più affascinante questa integrazione linguistica è che i termini associati a Star Wars non sono confinati solo alle discussioni sui film. Circa un terzo delle occorrenze si verificano in contesti completamente separati dall’universo di Guerre Stellari. In pratica, parole come “spade laser”, “lato oscuro” e persino “baby Yoda” sono diventate parte integrante del linguaggio comune. Tutti questi termini hanno raggiunto un alto grado di incorporazione nella lingua inglese.

Va notato che lo studio si concentra esclusivamente sulla lingua inglese. Considerando però l’influenza crescente che questa lingua ha sull’italiano, è plausibile ipotizzare che anche nella nostra lingua si stiano verificando processi simili. Questi consistono appunto nell’assimilazione di termini provenienti da questo celebre franchise.

L’influenza di Star Wars sulla lingua inglese evidenzia come la cultura pop possa permeare e modellare il modo in cui le persone comunicano. Questo fenomeno non solo testimonia la potenza culturale di Star Wars, ma sottolinea anche come le opere di intrattenimento possano diventare parte integrante della nostra espressione linguistica quotidiana. La sparizione continua dei confini tra il linguaggio specialistico di un franchise e quello di uso comune illustra la capacità di certe creazioni culturali di penetrare profondamente nelle conversazioni e nel tessuto stesso di una lingua.