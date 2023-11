L’avvento e l’integrazione sempre più diffusa dei robot nel contesto lavorativo stanno portando a trasformazioni significative nel modo in cui svolgiamo le attività professionali. L’anno scorso, Amazon ha introdotto il rivoluzionario robot magazziniere, chiamato Sparrow, dotato di un’intelligenza artificiale e in grado di identificare con precisione una vasta gamma di prodotti. Amazon, in collaborazione con il prestigioso MIT, sta cercando di analizzare l’impatto che questi avanzati robot avranno sia sul panorama lavorativo, sia su quello sociale.

Lo studio è stato annunciato durante l’evento “Delivering the Future“, ospitato nel centro logistico a Seattle. Il progetto di ricerca coinvolge non solo il MIT, ma anche la rinomata azienda di ricerca Ipsos, che contribuirà a esaminare in dettaglio come questi sistemi influenzeranno il mondo del lavoro, andando oltre la mera analisi numerica degli impieghi.

I robot diverranno i nuovi lavoratori?

Questa tematica è di forte rilevanza, poiché Amazon è tra i principali datori di lavoro mondiali e ha implementato la robotica nei suoi centri logistici per oltre un decennio. Quale altra società ha le medesime caratteristiche? Nessuna.

La tecnologia, se da un lato ha introdotto efficienza, ha anche suscitato dibattiti e critiche per la possibile riduzione dei posti di lavoro tradizionali. Il progetto congiunto tra MIT e Ipsos non intende solo quantificare questo impatto, ma si propone di esplorare le percezioni umane sull’evoluzione tecnologica. Il centro dello studio non riguarderà solo l’occupazione in senso stretto. Si porrà anche l’attenzione su come i lavoratori considerano il crescente utilizzo dei robot nei magazzini. Quali sono le opinioni sulla collaborazione uomo-macchina? Quali sentimenti emergono in relazione a nuove dinamiche lavorative? Queste sono domande cruciali che saranno affrontate per ottenere una comprensione più approfondita e completa.

Il progetto non è solo una riflessione sul futuro del lavoro, ma è dunque anche un’indagine sulle dinamiche e societarie dell’umanità che circondano l’avvento di tutte le tecnologie avanzate. C’è però da considerare che l’impatto di questi strumenti sulle occupazioni umane è complesso e varia a seconda del settore e del contesto. Una gestione accurata diventa essenziale per massimizzare i benefici della tecnologia e garantire che l’evoluzione non vada ad influenzare negativamente la nostra vita.