Netflix, quest'anno il Natale sarà diverso grazie all'arrivo dei nuovi titoli

Netflix si appresta a chiudere il 2023 con una serie di lanci che promettono di catturare l’attenzione degli abbonati. Tra le novità più attese, spicca il ritorno di “La casa di carta”, la popolare serie spagnola che si concluderà con uno spin-off prequel intitolato “Berlino”. Ma non è l’unica novità in arrivo nel mese di Dicembre.

Netflix: l’elenco delle nuove serie tv

Questa nuova serie si concentrerà sul personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso, seguendolo nei suoi anni d’oro come criminale a Parigi, prima di affrontare la malattia e gli eventi nella Zecca spagnola. La trama ruota attorno a una delle sue rapine più audaci, coinvolgendo una banda con cui aveva già collaborato in passato.

Un’altra proposta di Netflix per il periodo natalizio è la seconda stagione della commedia romantica italiana “Odio il Natale”. Questa volta, la protagonista Gianna non è più single e si avvicina al Natale con nuove prospettive. Tuttavia, le cose si complicano quando commette un errore che minaccia la sua relazione, dando inizio a un nuovo conto alla rovescia per riconquistare il suo ex prima della cena della Vigilia.

L’offerta di Netflix si arricchisce ulteriormente con la serie d’animazione in stop-motion “La concierge Pokémon”, basata su un romanzo di Ali Novak. La serie narra le avventure della concierge Haru nel Pokémon Resort, un rifugio per Pokémon e i loro proprietari. Inoltre, la serie di formazione “Uno splendido errore” segue il viaggio emotivo di Jackie, una quindicenne che deve adattarsi alla vita in campagna dopo un tragico incidente.

La piattaforma di streaming proporrà anche la seconda parte della sesta stagione di “The Crown”, che narra gli ultimi giorni di vita della Principessa Diana e si conclude prima della morte della Regina Elisabetta II. Infine, la miniserie animata “Carol e la fine del mondo” esplora la ricerca del significato della vita da parte di una donna inquieta e taciturna alle prese con un’imminente apocalisse planetaria.

Netflix non manca di ricordare agli utenti di seguire le aggiunte dell’ultimo momento al suo catalogo, che comprende una vasta gamma di serie TV, anime, docuserie e contenuti per bambini, oltre a nuove stagioni di serie già amate dal pubblico.