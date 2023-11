È possibile che gli italiani vedranno in quest’ultimo periodo un cambiamento sulle loro bollette. Questo perché, il Consiglio dei Ministri, sembra abbia confermato l’interruzione del mercato tutelato per il gas e l’elettricità.

Secondo quanto stabilito dal decreto legge “disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese”, il regime di tutela per il gas terminerà il primo Gennaio 2024. Mentre, per quanto riguarda quello relativo all’energia elettrica, se ne parlerà intorno al mese di Aprile del 2024.

Le bollette dei consumatori con il mercato libero

Risulta piuttosto normale dunque domandarsi quale effetto questa situazione avrà sulle bollette degli italiani. Ebbene, sembra che per “ammortizzare” la situazione, verranno istituite modalità di transizione “morbide” per accedere al mercato libero.

In particolare, per tutti i consumatori che non hanno scelto di passare al mercato libero per l’energia elettrica, potranno disporre di un “servizio a tutele graduali” per tre anni.

Nel corso di questo periodo, il prezzo delle bollette corrisponderà al prezzo unico nazionale dell’energia scambiata sul mercato all’ingrosso.

Il nuovo fornitore sarà scelto tramite aste che si terranno intorno all’11 Dicembre 2023.

Per quanto concerne invece il gas, se i consumatori non sceglieranno un contratto sul mercato libero, si entrerà nel regime “Placet Del. 100“, ovvero un mercato libero ma vigilato dall’Arera.

Per il momento non sappiamo ancora con certezza cosa comporterà questa situazione. Si spera ovviamente che, questi recenti cambiamenti, non comportino siruqizonindi disagio per gli italiani.

Ad ogni modo, in caso di eventuali aggiornamenti o più informazioni a riguardo, non tarderemo ad informarvi.

Restate sempre sintonizzati con TecnoAndroid!