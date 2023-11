WhatsApp, TRE funzioni gratuite e segrete da scoprire

Gli utenti hanno imparato pian piano che WhatsApp è un mondo tutto da scoprire e lo confermano soprattutto quelle funzioni che sono arrivate pian piano. Oltre a queste però ce ne sono alcune che possono diventare ancora più interessanti perché segrete e soprattutto nascoste sul web.

Si tratta infatti di possibilità che il colosso mai e poi mai implementerebbe al suo interno, siccome spesso rappresentano soluzioni ad alcune funzioni che l’applicazione ha reso disponibili. Dovreste infatti pensare che una piattaforma di questo genere, di tipo esterno, sarebbe in grado di recuperare messaggi cancellati su WhatsApp. Ovviamente la famosa app di messaggistica istantanea non potrebbe mai integrarla di default visto che una delle sue funzioni consente proprio di eliminare i messaggi per non farli leggere all’utente.

Pertanto bisogna scoprirle ora, tutte e tre insieme e in ogni particolare. Ricordiamo che si tratta di piattaforme esterne disponibili solo per Android in quanto presenti sul web in formato apk.

WhatsApp include al suo interno delle funzionalità, ma quelle esterne sono spaventose: eccole qui

La prima funzione permette di spiare i movimenti, conoscendo con una notifica quando quella persona entra o esce da WhatsApp. L’applicazione da scaricare per avere questa funzione è Unseen ed è gratuita come le altre due che seguono.

La seconda funzionalità garantisce di risultare offline anche leggendo i messaggi. Con Unseen potrete infatti leggere al di fuori di WhatsApp tutto quello che arriva. Non aggiornerete neanche l’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR che garantisce il recupero dei messaggi che sono stati cancellati appositamente dal vostro interlocutore. Dovete però averla già installata per poterne usufruire.