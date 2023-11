Unieuro non finisce mai di sorprendere la community con il lancio di nuovi sconti speciali che riducono ulteriormente la spesa degli utenti che oggi sono ancora interessati all’acquisto di prodotti di tecnologia generale, oltre che a smartphone di ultima generazione.

Il volantino disponibile in questi giorni è una meraviglia assoluta, poiché condivide le offerte con la campagna promozionale del Black Friday, dando così la possibilità ai ritardatari di acquistare allo stesso tempo i prodotti maggiormente desiderati nel periodo corrente. Gli ordini, è bene ricordarlo, devono essere necessariamente completati nei negozi fisici, oppure anche online con consegna gratuita a domicilio al superamento di un determinato ordine di spesa.

Ricevete le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta, le potete avere solo ed esclusivamente con il nostro canale Telegram dedicato.

Unieuro non si ferma più: ecco i nuovi sconti

Le occasioni del volantino Unieuro spaziano su tantissime categorie merceologiche, scadranno domani, 30 novembre 2023, e riguardano comunque anche prodotti legati alla fascia più alta della telefonia mobile. Tra questi annoveriamo chiaramente il bellissimo Samsung Galaxy S23+, capace di costare oggi solamente 699 euro, anche se con disponibilità limitatissima sul territorio, oppure i 399 euro richiesti per l’acquisto del Dyson airwrap.

Tornando nella telefonia mobile si scoprono innumerevoli occasioni per risparmiare, ma più che altro legate alla fascia media, infatti la maggior parte degli smartphone in promozione hanno prezzi che non superano i 399 euro. Tra questi annoveriamo Galaxy S21 FE, Galaxy A34, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12, Realme 11 Pro 5G, Realme 11 5G, Honor 90, Honor 90 Lite, Oppo A98 e TCL 40 Se.

Il volantino lo potete sfogliare direttamente con le pagine sottostanti, oppure potete decidere di collegarvi al sito ufficiale.