Su Netflix le persone stanno guardando soprattutto alcuni contenuti che sembrano avere tutto quello che serve per sfondare.

In basso c’è la classifica con i primi cinque posti che sono occupati da produzioni di ottimo livello.

Netflix sorprende ancora, il mese di novembre è pieno di capolavori da guardare tutti d’un fiato

Passando invece alle serie TV ci sono diversi aggiornamenti interessanti in classifica. Dopo aver dominato per oltre una settimana, Suburraeterna passa ufficialmente ad occupare il terzo posto in classifica.

Il primo posto in questo momento è occupato da una nuova serie, che si chiama Una famiglia quasi normale.

Il secondo posto riguarda il nuovo reality basato su una serie che ha fatto molto scalpore: si tratta di Squid Game – La Sfida.

Passando direttamente al quarto posto, persistono i racconti di ciò che è accaduto negli anni all’interno della famiglia reale inglese. La quinta stagione di The Crown è ancora bella viva. Il regno della regina Elisabetta II sarà interessato da diversi avvenimenti più o meno noti che varrà la pena vivere.

Il quinto posto è attualmente attribuito ad una serie TV molto interessante che per giorni è stata tra i primi posti. Si tratta de Il Codice del Crimine. Una rapina apparentemente molto strana dovrà essere decifrata da due poliziotti che per la prima coinvolta si troveranno a fare coppia insieme.

Al sesto posto ecco invece una nuova produzione che integra episodi gradualmente, ovvero My Demon. È appena arrivato un nuovo episodio che tratta la storia di un demone spietato che dopo aver perso i suoi poteri, incontrerà una gelida ereditiera che potrebbe avere l’opportunità di restituirgli le abilità perdute facendolo innamorare.