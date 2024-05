L’annuncio di Intel riguardo alla sua prossima serie di processori, Arrow Lake, rappresenta un momento molto importante nell’evoluzione della tecnologia dei chip. Dopo anni di leadership con la serie “Core i“, l’azienda ha deciso di abbracciare una nuova era. Attraverso il lancio dei modelli “CoreUltra” con i processori Arrow Lake come punta di diamante. Questi chip, noti anche come CoreUltra200series, promettono di portare l’esperienza informatica a un livello completamente nuovo. Ciò grazie a un design innovativo basato su un’architettura a chiplet. Incorporando coreP ed E, Intel mira a offrire prestazioni eccezionali. Ma anche un’efficienza energetica senza precedenti.

L’ aspetto più sorprendente dei processori Intel Arrow Lake

Una delle principali caratteristiche dei chip di Intel è la loro configurazione di core e thread. Secondo le ultime indiscrezioni, il marchio ha deciso di abbandonare l’Hyper-Threading. Una tecnologia che ha dominato il mercato dei processori per anni. Mentre gli ArrowLake manterranno un numero di core simile ai loro predecessori, l’eliminazione dell’Hyper-

Threading solleva domande importanti sulle prestazioni e sull’ottimizzazione dei thread nei carichi di lavoro moderni. Questo cambiamento radicale potrebbe segnare una svolta nell’approccio di Intel alla progettazione dei processori e influenzare la direzione futura della tecnologia dei chip.

Ma non è tutto. Intel ha anche annunciato l’introduzione di un nuovo socket. Si tratta del LGA1851 e dei chipset della serie 800 per le schede madri compatibili con i processori ArrowLake. Questo nuovo socket, nonostante le dimensioni simili al precedente LGA1700, offre un numero di pin superiore del 9%. Aprendo la strada a un potenziale aumento delle prestazioni e della flessibilità delle piattaforme di sistema. Anche se la data di lancio ufficiale di ArrowLake non è ancora stata annunciata, ci si aspetta che i nuovi processori possano arrivare sul mercato nel quarto trimestre dell’anno. Alimentando una concorrenza sempre più accesa tra Intel e AMD, tecnologie di fascia alta.