Truffa pericolosa SVUOTA-CONTI, con questo messaggio perdono i soldi

L’intento del messaggio che sta girando tramite e-mail nell’ultimo periodo è quello di portare le persone ad incuriosirsi, comportamento che sarebbe frutto della loro inesperienza sul web. Qualcuno potrebbe infatti credere di avere una donna che gli stia facendo la corte e che l’unico modo per continuare a conoscerla sia iscriversi ad un sito di incontri, ma anche questa volta sarà una truffa.

A quel punto l’utente provvederà all’iscrizione ma si troverà a concedere i suoi dati personali e magari anche quelli della carta di credito.

La truffa si articola con un messaggio, eccolo qui indicato nel paragrafo successivo: state alla larga

Ecco il testo del messaggio truffa che sta circolando ormai da diversi giorni:

“CIAO! Vorrei subito chiarire perché e perché vi scrivo. Di recente, il mio amico mi ha consigliato di registrarmi su un forum di appuntamenti per appuntamenti veloci. È stato lì che mi sono imbattuto in un profilo interessante, dove c’erano diverse fotografie ed era indicato l’indirizzo postale a cui sto scrivendo. Credimi, mi sei subito piaciuto dalle tue fotografie e ho deciso personalmente di scriverti. Ma rendiamo la nostra corrispondenza più emozionante e appassionata.

Voglio che tu provi intrighi quando interagisci con me. Posso dirti qualcosa in più su di me così potrai conoscermi meglio. Ho 26 anni, mi chiamoLynelle.

Adesso vivo da solo e lavoro in una grande azienda che vende apparecchiature elettroniche. Non sto cercando una relazione a lungo termine o un amore duraturo al momento. Il mio obiettivo è semplicemente divertirmi e penso che tu sappia di cosa sto parlando“.