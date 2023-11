Iliad in SUPER promo con la GIGA 150 che regala un servizio

Dopo aver dato un’occhiata alle promozioni della concorrenza, Iliad ha deciso di affidarsi all’artiglieria pesante. È nata una promo che qualcuno già aveva visto tempo addietro, ma che c’era il bisogno di ripristinare ora.

Con l’obiettivo di mettere a disposizione di tutti minuti, messaggi e giga per navigare sul web, Iliad lancia anche un servizio molto ambito totalmente gratis, proprio come piace al pubblico.

Iliad continua a distribuire offerte interessanti, è ancora disponibile sul sito la Giga 150

Stando a quanto riportato infatti all’interno della famosissima Giga 150 di questo gestore ci sono i migliori contenuti. A partire dai minuti, questi saranno senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia. Si prosegue con i messaggi, anche in questo caso sono senza limiti. Ci sono anche 150 giga in 5G.

Il vantaggio è che il 5G viene offerto gratis, ovviamente solo a coloro che hanno lo smartphone compatibile e che si trovano in zone dove c’è lo standard di rete ben diffuso. Solo la prima volta servirà pagare necessariamente un costo di attivazione pari al prezzo dell’offerta, ovvero 9,99 €. Bisognerà dunque effettuare la prima ricarica per un valore di almeno 20 €.

Un’offerta del genere può essere poi la chiave per attivare anche l’offerta di rete fissa disponibile sul sito. Come tutti ben sanno Iliad concede anche la fibra ottica e lo fa con una velocità spaziale in grado di arrivare oltre i 2 Gigabit per secondo. Sono comprese anche le chiamate senza limiti ed il prezzo, qualora abbiate un’offerta da 9,99 € con il gestore, sarà di soli 19,99 € per sempre.