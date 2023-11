E’ arrivato il momento di iniziare a pensare ai regali di Natale, dopo una dieci giorni intensissima di Black Friday, la maggior parte degli utenti sta iniziando a buttare un occhio verso il futuro, per capire quali possano essere i risvolti per la festività ormai imminente. Un aiuto può accorrere direttamente da Amazon, ma per approfittare di riduzioni interessanti, e di prezzi sempre più bassi, è necessario ricorrere alla sottoscrizione dell’abbonamento Amazon Prime.

Con il suddetto il consumatore si ritrova ad avere piena possibilità di risparmio in termini di spedizione, poiché è sempre gratuita a prescindere dal livello di spesa (a patto che la consegna sia gestita da Amazon Logistics), ed allo stesso tempo sarà possibile accedere ad offerte speciali, come i Prime Days e similari, fruendo anche di innumerevoli vantaggi non legati proprio all’acquisto. Da notare la presenza inclusa di Amazon Music oppure di Amazon Prime Video, con quest’ultimo servizio a dare libero accesso a film, serie TV e le partite di Champions League.

Amazon Prime è in regalo, ecco come attivarlo

Di base Amazon Prime ha un costo annuale di circa 49 euro (che può essere comunque rateizzato in 12 rate da 4,99 euro), ma per il periodo corrente l’azienda americana ha pensato ad una promozione che permetta al consumatore finale di accedervi gratuitamente, per un periodo di prova.

Per attivarlo basterà collegarsi qui, si avrà diritto a ricevere un mese gratis di Amazon Prime, con l’accesso a tutti i servizi e senza rinnovo automatico o obbligatorio, sarà solamente necessario ricordarsi di disattivarlo alla scadenza del periodo stesso.