Android, le app a pagamento da scaricare GRATIS ora sul Play Store

Unitamente a tutti gli aggiornamenti che il mondo Android sta riportando, gli utenti che usano tale sistema operativo possono rifarsi anche al Play Store. Il famoso market che si dedica ogni giorno a titoli di vario genere questa volta mostra qualcosa di realmente incredibile. Sono arrivati infatti gli sconti migliori del mese, quelli che portano alcune applicazioni e alcuni giochi a diventare totalmente gratuiti.

Fin qui non ci sarebbe nulla di strano se non si dimenticasse che si tratta di giochi ed app a pagamento. Tutto è sul Play Store ora.

Android, Play Store pieno di titoli: oggi alcuni di questi a pagamento sono gratuiti, la lista

Gli utenti Android hanno una grande occasione da sfruttare, ovvero quella di portare a casa dei titoli a pagamento in maniera gratuita. Tutto ciò oggi è possibile direttamente dai titoli che abbiamo scelto di segnalare. Per effettuare il download, basterà solo cliccare su di essi, visto che abbiamo incluso al loro interno un link diretto per il Play Store di Google.

Uno tra i giochi a pagamento gratuiti di oggi che ha registrato più download, per la precisione oltre 500.000, è Monster Killer Pro – Shooter. A seguire non manca un’applicazione in grado di aumentare il volume di quello che ascoltate, ovvero Volume Booster – Loud Speaker. Il terzo titolo riguarda un altro giochino davvero interessante, soprattutto per i bambini: si chiama Teach Your Monster to Read. Un altro gioco molto interessante è sicuramente Dungeon Shooter : Dark Temple, un titolo molto interessante da giocare approfonditamente e con oltre 1 milione di download.