CoopVoce, costa 6 euro al mese l'offerta EVO 100

Introdurre all’interno di ogni offerta mobile più contenuti caratterizzandola con un prezzo più basso del solito, può essere la soluzione vincente. Di questo si sono accorti tutti i gestori negli ultimi anni, dando quindi un aiuto agli utenti che volevano cambiare aria. Chi infatti voleva risparmiare, ha capito che qualsiasi destinazione sarebbe stata gradita. Tutti i provider infatti sono oggi pronti ad offrire soluzioni di altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. CoopVoce è sicuramente uno dei più interessanti, sia per la grande qualità che offre, sia per l’ampiezza dei contenuti che per il prezzo finale.

Effettivamente va dato grande merito ai gestori virtuali che sono stati infatti in grado di mettere sul piatto tantissime offerte. Gli ultimi tre anni sono stati fondamentali per la loro crescita, con i gestori più famosi che non hanno potuto fare altro che alzare bandiera bianca. L’obiettivo dei provider virtuali è infatti quello di mettere in grande difficoltà i grandi operatori che hanno reso celebre la telefonia mobile in Italia e a quanto pare ci stanno riuscendo.

CoopVoce: la nuova EVO non fa che riscuotere successo: ecco 100 giga a 6,90 €

In questo momento sul sito ufficiale di CoopVoce ci sono promo straordinarie da prendere in esame ma la EVO 100 è la migliore.

Questa soluzione riesce a vantare ogni mese minuti, messaggi e giga per un prezzo totale di soli 6,90 € per sempre. All’interno dell’offerta più precisamente ci saranno minuti illimitati, 1000 messaggi verso tutti e 100 giga disponibili tutti i mesi in rete 4G.