Gli upgrade che WhatsApp presenta a tutti i suoi iscritti sono sempre molto interessati. Nel corso di questi ultimi mesi gli utenti hanno sperimentato nuove soluzioni per la messaggistica istantanea. La possibilità di modificare messaggi o di utilizzare un solo profilo su più dispositivi, ha difatti reso la chat di casa Meta ancora più popolare tra il grande pubblico.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Laddove gli upgrade di WhatsApp non riescono ad arrivare, vi sono poi i numerosi trucchi della chat a rendere la comunicazione sempre più costruita a misura di utente. Sono ancora tanti, a tal proposito, gli iscritti che cercano metodi alternativi per effettuare l’invio di messaggi senza essere online. Di base, nel menù Impostazioni è possibile selezionare l’eliminazione dell’ultimo accesso, ma non dello stato online.

Una prima soluzione per inviare messaggi su WhatsApp senza essere online è quella delle notifiche. Grazie alle recenti versioni che WhatsApp ha presentato su iPhone ed anche su dispositivi Android, è possibile rispondere ai messaggi ricevuti direttamente per mezzo delle notifiche. Questo trucco è molto utile, ma si limita solo agli invii singoli di messaggi non invii multipli.

Altra soluzione interessante è poi affidarsi agli assistenti virtuali dei device, Google Assistant e Siri. Grazie agli assistenti virtuali gli utenti possono dettare letteralmente il testo da inviare su WhatsApp e poi scegliere il contatto a cui inviare il messaggio dettato alle AI. Anche questo metodo ha però un limite: esso non prevede l’ingresso online in chat ma è valida solo per le conversazioni singole e non per i gruppi.