Il tablet Android più economico che gli utenti devono necessariamente acquistare subito ha un costo finale di soli 68 euro, e convince con prestazioni comunque abbordabili, in confronto proprio alla spesa che il singolo consumatore deve sostenere.

Alla base troviamo il display da 10 pollici di diagonale, che prevede risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), sebbene comunque si tratti di un pannello con tecnologia IPS. Il processore è un octa-core, di fascia entry level, dato comunque il prezzo del dispositivo, accoppiato con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, che può essere comunque incrementata con l’ausilio di una microSD (fino ad un massimo di 256GB).

Tablet Android, lo sconto pazzo sul dispositivo da 10 pollici

Come vi dicevamo, tutto ciò che gli utenti devono necessariamente fare per godere di ottime prestazioni è acquistare questo tablet Android a marchio MAGCH, infatti il suo prezzo di listino sarebbe di soli 79 euro, che però risulta essere ridotto di 11 euro, applicando direttamente in pagina il coupon (flaggando la relativa casellina), fino ad un valore finale di 68 euro.

Il sistema operativo è Android 12, con una totale assenza di personalizzazione grafica, ma la possibilità comunque di collegare un mouse, un tastiera o similari, sfruttando la connettività bluetooth di cui effettivamente è provvisto il prodotto stesso. Il comparto fotografico è rappresentato dalla presenza di due sensori da 8 e 5 megapixel, che offrono una resa decisamente superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.