In un mercato sempre più intriso di aziende che cercano di accaparrarsi i pochi clienti “liberi” da contratti, spesso ci scontriamo con una truffa dei call center, chiamata comunemente la truffa del Sì, individuata più che altro per quanto riguarda le forniture di luce e gas.

La prima cosa da sapere e sottolineare riguarda la completa estraneità delle aziende, infatti nella vendita di contratti le suddette vanno ad appaltare ad altre realtà, che gestiscono i call center, e di conseguenza sono quest’ultime le artefici della truffa, non il fornitore della luce, del gas o della rete telefonica (a loro volta vittime della truffa). Un aspetto importante da comprendere, proprio per evitare incomprensioni pronte a degenerare.

Per averte i codici sconto Amazon in esclusiva gratis sul vostro smartphone, dovete correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato, che potete trovare inserito qui.

Truffa dei call center: quale è la più pericolosa?

La truffa del sì è molto pericolosa, per il semplice fatto che il truffatore va a manipolare la conversazione audio. Tutte le chiamate vengono appositamente registrate per evitare che il cliente finale affermi di aver sentito/detto qualcosa che poi sul contratto non risulta, ma spesso è accaduto che l’addetto del call center faccia dire semplicemente Sì al cliente, ad esempio domandandogli il nome, per poi montare la traccia audio in modo tale che possa sembrare la risposta alla domanda “se vuole un nuovo contratto di fornitura, o se accetta determinate condizioni”.

Per questo motivo consigliamo caldamente di non rispondere mai con un Sì, anche semplicemente alla domanda se l’addetto sta parlando con la persona tal dei tali, così da poter dormire sonni più tranquilli.